Basket - JeepELITE (J31) : pour Romain Chenaud, Strasbourg a "beaucoup d'armes et de polyvalence"

Pas le temps de souffler pour le Limoges CSP ! Deux jours après sa victoire à Bourg-en-Bresse où l'équipe a passé la nuit de dimanche à lundi, le Limoges CSP remet le couvert ce mardi soir (20h) à Beaublanc face à Strasbourg. Avant cette rencontre de la 31e journée de JeepELITE face au 3e du classement, l'entraineur adjoint Romain Chenaud a accepté de répondre à nos questions. Entretien.

Alors que vous venez de vous imposer à Bourg-en-Bresse (66-69), quel est votre regard sur la période délicate que traverse l'équipe entre blessures, cas de covid, nouveaux joueurs à intégrer et calendrier infernal ?

Il faut retenir le résultat. La manière était ce qu'elle était mais c'est important alors que la période qu'on vit là est un peu chaotique. Les absents, les joueurs qu'on vient d'intégrer. Le peu de temps qu'on a à l'entrainement pour faire évoluer l'équipe. Il faut gérer au mieux. On s'efforce de le faire. Et traverser cette période avec cette victoire à Bourg, c'est honnêtement une grosse satisfaction.

Vous devez prendre du plaisir à travailler avec tous les joueurs, mais comment ça se passe avec Maciej Lampe qui semble déjà apporter de la stabilité et toute son expérience ?

Effectivement, ça nous en amène. A ce moment là de l'année, c'est surtout d'avoir des joueurs qui nous permettent d'allonger un peu la rotation. Elle reste courte et c'est pour ça qu'on souffre quand on enchaîne les matches comme en ce moment. Il faut absolument gérer les corps. Et en plus quand c'est avec des joueurs comme Bruno et Maciej, qui sont des joueurs de qualité et de haut niveau, ça tire toute l'équipe vers le haut. Et ça permet aussi d'amener un petit peu de fraîcheur alors que la fatigue est là. Ils amènent tout de suite une dynamique nouvelle.

Vous allez enchaîner un 5e match en 11 jours avec la réception ce mardi de Strasbourg. Un dernier coup de rein à donner avant une semaine sans jouer ?

Exactement. Pour l'instant, je pense malgré tout qu'on a plutôt bien traversé cette période. Il faut conclure avec ce 5e match. C'est bien parce qu'il est à domicile et parce qu'on s'est mis dans de bonnes conditions en restant dormir à Bourg-en-Bresse dimanche soir (généralement, l'équipe rentre en car de nuit dans la foulée). Pour faire une vraie nuit de sommeil. En si peu de temps entre deux rencontres, en 48 heures, il faut optimiser tous les facteurs que l'on peut. Et là globalement, c'est pas d'entrainement. Du travail de kiné et de nutrition, du sommeil pour que les corps soient à nouveau opérationnels contre une équipe très athlétique et qui joue avec un tempo très élevé. Il faudra être frais.

Derrière, vous aurez une semaine complète pour récupérer et travailler avant le déplacement à Nanterre le mardi 27 avril...

Oui, malheureusement, on n'aura pas de finale de coupe de France le week-end prochain. On aura un petit break. On est en train de réfléchir à un jour et demi, peut-être deux. Parce que là, honnêtement, l'enchainement des matches a un impact très fort sur les organismes. Et si derrière on veut aller de l'avant et continuer à progresser comme on est en train de le faire, il faut absolument qu'on arrive à se régénérer.

Que pensez-vous de Strasbourg qui semble monter en puissance depuis le début de saison avec un beau parcours européen et une 3e place en championnat ?

Effectivement avec la qualification au Final 8 et les bons résultats qu'ils ont dans le championnat de France. C'est vraiment un équipe avec un style de jeu très marqué, très identifié avec beaucoup de polyvalence et beaucoup d'armes et un jeu équilibré. Evidemment, ils ont Bonzie Colson qui est le meilleur scoreur du championnat (1er au nombre de points marqués avec 320 depuis le début de saison mais 3e en moyenne par match avec 18,2 derrière Ovie Soko 18,8 et Danilo Andjusic 18,7). Mais derrière, il y a plein de joueurs qui peuvent impacter le jeu. Et chacun dans un registre différent et de façon complémentaire. Et puis un tempo assez élevé. De la variété défensive. Plein de choses qui peuvent nous poser des problèmes, sur le plan physique avec le rythme et sur le plan stratégique avec leur variété défensive. Il faudra y répondre.

Que faut-il mettre en place ?

Plein de choses ! La difficulté pour nous actuellement, c'est de trouver le bon équilibre entre mettre des choses en place pour le match qui arrive et trouver une alchimie avec le groupe qui est récent. Si on prépare trop l'adversaire, on risque de ne pas développer notre alchimie. Et en même temps, il faut bien se préparer au match. Donc en aussi peu de temps, cela passe par de la préparation en marchant sur le terrain, beaucoup de vidéo. Et trouver ce bon équilibre là pour que les joueurs connaissent bien cet adversaire et en même temps soient suffisament en énergie et en alchimie pour bien affronter collectivement cette opposition.

