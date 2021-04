Basket - JeepELITE (J32) : le Limoges s'offre une victoire majuscule à Nanterre

Le Limoges CSP a littéralement marché sur Nanterre ce mardi soir. Un match de la 32e journée du championnat de France de basket remporté 88 à 66. Les joueurs de Mehdy Mary ont tout de suite pris le match à leur compte à l'image d'un Maciej Lampe revanchard après la défaite face à SIG et auteur de 8 points à la pause. Marcus Ginyard a aussi apporté son écho offensif avec 9 points. Les Limougeauds qui ont multiplié les offrandes avec 16 passes décisives à la mi-temps et un ballon très bien partagé.

De la défense et un véritable partage du ballon

Les joueurs du Limoges CSP ont aussi bien défendu et n'ont pas hésité non plus à donner des fautes pour ne pas offrir de paniers faciles aux hommes de Pascal Donnadieu. Sans un léger manque d'adresse sur des tirs ouverts en fin de mi-temps, l'addition aurait pu être plus lourde. Mais le CSP avait quand même 14 points d'avance au moment de regagner les vestiaires. Une 1ère mi-temps très convaincante.

Invernizzi et Lampe en mode MVP

En 2e mi-temps, les joueurs de Mehdy Mary ont été tout aussi sérieux des deux côtés du parquet avec toujours cette volonté de se partager le ballon et de défendre. De quoi rapidement prendre plus de 30 points d'avance face à une équipe de Nanterre à la dérive. Une soirée lors de laquelle Hugo Invernizzi 16 pts, 4rbds, 21 d'évaluation) s'est régalé en retrouvant le poste 3. Maciej Lampe 19 pts, 8 rbds, 21 d'évaluation) a aussi fait ce qu'il voulait dans son jeu dos au panier.

Un accord pour prolonger Lampe et Caboclo ?

Un succès à l'issue duquel les Limougeauds ont cumulé 28 passes décisives pour 12 ballons perdus. Ils ont aussi dominé le rebond avec 40 prises dont 11 offensives contre 25 rebonds au total pour Nanterre. Un succès important dans la course aux playoffs et forcément porteur d'espoir alors que les deux recrues du secteur intérieur seraient tout proche de poursuivre leur aventure limougeaude jusqu'en fin de saison.

C'est le volet défensif qui me semble important - Mehdy Mary

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On a enfin réussi à jouer un match du début à la fin - Hugo Invernizzi