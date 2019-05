Basket - JeepELITE (J33) : Le Limoges CSP à Pau, pour l'honneur et pour garder la 5e place

Le Limoges CSP joue à Pau ce dimanche soir (18h30) pour le compte de la 33e du championnat de France de basket. L'occasion de conforter la 5e place et de mettre en danger les Palois dans leur course aux playoffs.

C'est un dimanche un peu particulier pour les supporteurs du Limoges CSP. Leur équipe joue sur le parquet du grand rival Béarnais (18h30). Un match de la 33e et avant dernière journée de la saison régulière du championnat de France de basket. Une rencontre plus importante pour les Palois, toujours pas qualifiés pour les playoffs. Les Limougeauds eux, ont une 5e place à défendre. Un classique avec de l'enjeu des deux côtés et précédé de quelques piques aussi, pour ne rien gâcher.

Comme dirait un ami philosophe Limougeaud « Le plus important c’est dimanche » #beatgland@ultras_green — william howard (@whow25) May 9, 2019

Avant le match aller, le Palois Léo Cavalière avait allumé la mèche en disant vouloir battre Limoges pour priver le CSP de Leaders cup. Cette fois c'est l'ailier Limougeaud William Howard qui a taclé le 1er avec un tweet provocateur (cf ci-dessus) puis cette petite pique lancée devant la presse à l'attention de son adversaire :"J'espère ne pas faire le même match que lui à l'aller !" Le match à Beaublanc ayant été remporté largement par Limoges, avec Howard dans le rôle du MVP et Cavalière dans celui qui parle haut, sans assumer sur le parquet du rival.

Ce match arrive à point nommé - Laurent Villa

Léo Cavalière bien décidé a faire tomber le CSP ce dimanche, pour voir son équipe en playoffs :"Collectivement, c'est un peu plus compliqué en ce moment. On perd les matches et on descend au classement. On sait qu'il faut vite se reprendre. C'est compliqué de retrouver l'alchimie qu'on avait en milieu de saison. Là, c'est un match spécial. Ça peut-être très bien pour nous relancer." Son entraîneur Laurent Villa parle lui d'un "match capital". "On retrouve tout notre groupe, toutes nos forces. On a aussi travaillé sur l'état d'esprit à avoir" précise aussi le coach de l'Elan pour qui cette rencontre "arrive à point nommé".

Le Limoges CSP au grand complet

Des retours de blessure, il y en a aussi au Limoges CSP avec les réintégrations d'Axel Bouteille, Samardo Samuels et Damien Inglis. Reste à faire le boulot sur le parquet du Palais des Sports de Pau où William Howard compte bien assumer ses déclarations d'avant match :"Je voulais lancer les hostilités, tranquillement. Je connais l'importance de ce match maintenant. Je sais comment ça se passe. J'aime bien jouer les matches comme ça. Ça apporte une motivation en plus. J'espère que ce sera un match sympa."

