Basket - JeepELITE (J33) : le Limoges CSP retrouve enfin son public pour la réception de Monaco

Après des dizaines de rencontres à huis clos à cause du coronavirus Covid-19, le Limoges CSP va enfin retrouver une partie de son public. 800 supporters vont assister ce samedi à la réception du leader monégasque. Après avoir regoutté au retour du public jeudi à Dijon dan la peau de l'adversaire, joueurs et entraineurs ont hâte de la vivre à nouveau avec leurs supporters.

J'ai vraiment hâte d'être à samedi soir - Nicolas Lang

"C'était génial. Même 800 supporters. En plus, comme ils sont éparpillés un peu partout, tu as l'impression qu'il y a un peu plus que ça. J'ai vraiment hâte d'être à samedi soir. Je ne pensais pas que ça allait me manquer à ce point là d'avoir du public dans une salle. T'es encore plus content de faire ce métier" explique le capitaine Nicolas Lang avec les yeux qui brillent.

Se battre de la 1ère à la 40e minute

Un retour du public qui demande quelques adaptations comme a pu le constater l'entraineur Mehdy Mary, jeudi à Dijon :"ça change automatiquement la donne dans le communication des joueurs sur le terrain. Pour moi, ça faisait bizarre pendant les temps morts. On doit lever la voix et fort parce que ça faisait du bruit. Et à Beaublanc, on sait qu'on a un public fort, avec des groupes de supporters qui poussent leur équipe. cela fait longtemps qu'ils n'ont pas vu de basket donc on sait qu'ils vont venir nous soutenir."

Faire en sorte qu'il n'y ai pas une 3e première mi-temps de suite qui soit moins bonne - Mehdy Mary

Mais attention à ne pas se rater dès l'entame comme jeudi en Bourgogne car l'exigeant public de Beaublanc pourrait tout aussi bien se retourner contre son équipe. Mais Mehdy Mary ne veut même pas y penser :"on ne va pas anticiper l'appréhension d'une mauvaise 1ère mi-temps. On dit jamais deux sans trois mais on va faire en sorte qu'il n'y ai pas une 3e première mi-temps de suite qui soit moins bonne. C'est évident."

RDV dès 17h pour une émission spéciale depuis Beaublanc sur France Bleu Limousin

En tout cas, face à Monaco récent vainqueur de l'Eurocup et qui viendra défendre sa 1ère place à Beaublanc, cela ne pardonnerait pas. Aux Limougeauds de faire le boulot pour s'assurer du soutien des supporters du Limoges CSP. Une soirée de retrouvaille à vivre dès 17h sur France Bleu Limousin avec une heure d'émission spéciale en direct du Palais des Sports de Beaublanc.