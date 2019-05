Basket - JeepELITE (J34) : changement de direction et fin de saison régulière pour le Limoges CSP

Limoges, France

C'est ce samedi que Céline Forte et ceux qui l'entourent vont, de manière opérationnelle, prendre la main sur le Limoges CSP. Le matin, le programme est chargé avec notamment, l'Assemblée Générale de la SASP. Au programme, la validation des comptes mais aussi la mise en place du nouveau directoire. L'ancien cadre de Legrand Yves Martinez doit en prendre la présidence et en devenir membre. Il devrait être accompagné, notamment de Richard Dacoury, Stéphane Ostrowski et Claude Bolotny. Tout cela sera officiel dans l'après-midi. Les nouveaux dirigeants du Limoges CSP, qui se sont déjà présentés aux joueurs la semaine dernière, répondront aux questions de la presse mardi à partir de 16h00 au siège du club rue Haute-Vienne.

Après l’administratif, place au terrain !

Avant cela, les joueurs et le staff ont une saison régulière à terminer samedi soir (20h) à Beaublanc. Un match de la 34e journée du championnat de France de basket face à Levallois. Si les Franciliens n'ont plus rien à jouer cette saison, les Limougeauds restent méfiants, notamment l'ailier Axel Bouteille :"Ils n'ont plus rien à jouer. Je pense qu'ils auront l'esprit libre. Ils vont venir sans résultat à faire. C'est une _bonne équipe qui a lutté pour les playoffs pendant une bonne partie de l'année_. A nous de nous concentrer sur nous pour faire un bon dernier match de saison régulière à la maison. Derrière, on verra ce qui se passera au niveau du classement."

Ils auront envie de montrer un autre visage - François Peronnet

C'est le seul enjeu de cette rencontre pour Limoges. Après la défaite à Pau, le CSP est descendu à la 8e place, synonyme de quart de finale face à l'ASVEL, qui a dominé le championnat cette saison. Pour éviter cet adversaire, il faut s'imposer pour gratter quelques places. Mais l’entraîneur François Peronnet, est aussi très méfiant. Il s'attend à rencontrer une équipe de Levallois certainement motivée à l'idée de bien finir sa saison à Beaublanc :"On ne sait jamais comment un match va se dérouler. Pour eux, l'enjeu est de finir à la meilleure place. _Il y a la fierté de chacun_. C'est le dernier match de leur saison. Ils n'ont pas à penser à ce qui se passera le lendemain. On peut aussi penser qu'après leur dernier match, ils auront envie de montrer un autre visage."

Le match du Limoges CSP face à Levallois est à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin à partir de 20h