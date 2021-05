Basket - JeepELITE (J34) : Scrubb donne encore la victoire au Limoges CSP au bout du suspens à Chalon

PHOTOPQR/JOURNAL SAONE ET LOIRE

Comme à Cholet, Phill Scrubb a donné la victoire au Limoges CSP sur un tir à 3 points à 3 secondes de la fin ce mardi à Chalon-sur-Saône. Mais que ce fût dur pour les joueurs de Medhy Mary. Inconstants et très permissifs défensivement dans le 1er quart temps avec 29 points encaissés et déjà 9 points de retard après 10 minutes de jeu.

De l'inconstance et une défense poreuse dans le 1er quatre-temps

Si les Limougeauds étaient revenus à 3 longueurs la pause, et malgré leurs 9 points d'avance à la 31e minute de jeu, ils n'ont pas su tuer ce match et ont vu l'Elan Chalon revenir sous les coups de boutoir de l'arrière Sean Armand. La fin, vous la connaissez. Un tir clutch de Scrubb et une dernière bonne défense.

5e victoire de suite à l'extérieur !

Si cette victoire montre tout le travail qu'il reste à réaliser pour les joueurs du Limoges, c'est quand même, et ce n'est pas rien, la 5e de suite à l'extérieur en championnat. Du jamais vu depuis la fin des années 90. C'est aussi une victoire précieuse dans la course aux playoffs avant de recevoir cette même équipe de Chalon samedi à Beaublanc.

On traine longtemps cette mauvaise entame - Mehdy Mary

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce match ne va pas rester dans les annales mais c'est important de prendre une victoire - Nicolas Lang