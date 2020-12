Basket-Jeep Elite-J4 : Levallois s'impose sans trembler face à Boulazac 98-79

C'est au Palais des Sports Marcel Cerdan que se dispute ce match en retard de la 4ème journée de Jeep Elite de Basket. Le Boulazac Basket Dordogne y défie Boulogne-Levallois, l'actuel deuxième. La dernière rencontre en championnat pour les périgourdins datent du 24 octobre 2020, c'était une lourde défaite à Pau.

Premier quart temps dominé par Levallois

Levallois entame la rencontre feu au planché, 10-0 en moins de deux minutes, le ton est donné et les boulazacois sont déjà en grande difficulté. Très vite, l'entraîneur du club périgourdin demande son premier temps mort. Au retour sur le parquet, cela va un peu mieux, 13-7 en faveur des locaux. Levallois connaît quelques déchets dans son jeu jusqu'ici parfait. Boulazac revient 19-13. C'est au tour du coach francilien de réclamer son temps mort. Encore trois minutes dans ce quart temps et les locaux reprennent un peu plus d'avance, 22-13. Beaucoup de réussite à trois points pour l'équipe à domicile. 6 paniers primés réussis sur les 7 tentés, une formidable efficacité. Fin de ce premier quart temps, Levallois mène face à Boulazac, 30 à 17.

Deuxième quart temps copie conforme du premier

La première moitié de ce deuxième quart temps ressemble au premier. Levallois fait preuve de vitesse dans son jeu et surtout de l'adresse. L'écart se creuse, 39-21 à 5 minutes du repos. C'est beaucoup. Il faut que le BBD défende plus dur, son salue passe par là. Aaron Best est à cet instant du match, le meilleur marqueur côté BBD. Il y a du mieux malgré tout pour Boulazac. Mais il est difficile de maintenir cette qualité assez longtemps pour faire douter les franciliens. Levallois reprend de l'avance. Fin de ce deuxième quart temps, Levallois mène largement face à Boulazac, 55 à 37.

Troisième quart temps, Levallois en contrôle

Boulazac ouvre ce nouveau temps de jeu par un tir primé réussi par Best, qui comme son nom l'indique reste le meilleur marqueur des boulazacois. 60-42. Toujours autant de retard pour les hommes de Thomas Andrieux. Boulazac défend mieux, défend plus dur. 63-44 et encore six minutes à jouer. Le BBD doit lutter pour marquer le moindre point. La moindre déconcentration est fatale. Boulazac remporte ce quart temps, 23-25. Fin du troisième quart temps, Levallois mène toujours face à Boulazac, 78 à 62.

Quatrième quart temps, le BBD courageux en défense

Pas de suspense, les franciliens vont obtenir leur septième victoire de la saison, la sixième à domicile. Reste aux périgourdins de terminer sur une meilleure note. Boulazac réussit un 5-0 pour débuter cet ultime quart temps. Benjamin Sene est le meilleur marqueur périgourdin cet après-midi avec 28 points inscrits. 80-70 le BBD revient à dix points alors qu'il a navigué avec souvent 20 points de retard. Mais il reste encore 5 bonnes minutes à jouer. Boulogne-Levallois met un dernier coup de collier pour reprendre ses aises dans cette rencontre. Score final, Boulogne-Levallois bat le Boulazac Basket Dordogne, 98 à 79.

Statistiques du match Site LNB