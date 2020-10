Basket-JeepElite-J6 : Boulazac n'a pas longtemps résisté à Pau et perd lourdement 89 à 60

Seulement 1000 supporter étaient autorisés à assister à cette rencontre de la 6ème journée de Jeep Elite de basket, au Palais des Sports de Pau. Une rencontre prévue à 20h00 mais avancée à 17h00 en raison du couvre feu dans la région. Pour les Palois, c'était l'ouverture de la saison à domicile, puisque leurs deux précédentes rencontres s'étaient jouées à l'extérieur. Les Boulazacois n'avaient aussi que deux matchs de Jeep Elite dans les jambes. Une rencontre qui partait donc plutôt ouverte.

Un premier quart temps équilibré

Boulazac ouvre les hostilités par un panier primé, mais la réplique paloise est immédiate. Lors de cette première moitié de quart temps, les locaux courent après le score, car les boulazacois sont en réussite en ce début de match et mène 8-12. Le Boulazac Basket Dordogne est vigilant en défense. Pau se trouve mieux et prend légèrement le score à son compte, 16-14 à trois minutes de la fin du quart temps. Les boulazacois ont été moins sanctionné que les locaux. 19 à 19 score à la fin du premier quart temps.

2ème quart temps Pau prend l'avantage

Pau a les meilleures occasions et réalise le tout premier petit écart du match, 24-21 ce qui provoque la demande du tout premier temps mort du match, par Thomas Andrieux, le coach Boulazacois. Le Pau-Lacq-Orthez a augmenté son niveau de jeu et connait l'adresse, 32 à 25 pour les locaux, à 4 minutes de temps effectif de la pause vestiaire. Puis 37-27 premier vrai écart et deuxième temps mort réclamé par Thomas Andrieux. Pau s'est durci en défense. Score fin du deuxième quart temps, Pau mène face au BBD, 44 à 29. Les deux équipes retournent aux vestiaires.

3ème quart temps ça se confirme pour Pau

Boulazac va devoir se battre un peu plus sous les paniers et retrouver un peu plus d'adresse pour refaire son retard. Il y a bien une réaction des périgourdins qui reviennent un peu 49-38 après 4 minutes de jeu effectif. Le BBD est pris par les fautes, à la moitié de ce quart temps. 1 tir primé réussi par Boulazac sur les 11 tentés à cet instant du match, alors que les Palois en ont déjà inscrit 8. Voilà qui fait la différence. Boulazac cède davantage et se retrouve mené par 20 points d'écart, 58-38. Le BBD connait des difficultés en défense. Score à la fin du troisième quart temps, Pau devance Boulazac, 70 à 45.

4ème quart temps pour sauver l'honneur

Le capitaine du Boulazac Basket Dordogne, Jean-Frédéric Morency, quitte prématurément ses coéquipiers, il est pris par une cinquième faute. Voilà qui n'arrange pas les affaires des périgourdins. Insolente réussite des palois, dans les tirs primés, mais l'adresse est totale à deux points comme dans les lancés francs. Difficile de rivaliser avec Pau, cet après-midi. Boulazac n'aura tenu que le temps d'un premier quart temps. Pau a réussi son travail de sape. Score final, Pau s'impose assez largement face au Boulazac Basket Dordogne, 89 à 60.

Statistiques du match Pau, Boulazac, Site LNB