Basket - JeepELITE : le Limoges CSP officialise la signature de DeMarcus Nelson

Limoges, France

Libéré il y a quelques semaines par le Bayern Munich, DeMarcus Nelson va poser ses valises en Limousin. Le Limoges CSP a obtenu sa signature pour remplacer Semaj Christon parti en Espagne. La saison dernière, il a terminé champion de France et MVP des Finales avec l'Asvel. A 34 ans, ce joueur expérimenté connaît bien la JeepELITE où il a aussi joué sous les couleurs de Cholet et de Monaco. Il arrivera en Limousin en fin de semaine.

Déjà sur les tablettes du Limoges CSP l'été dernier

Le directeur sportif du Limoges CSP Crawford Palmer a réagi dans le communiqué publié par le club. Il est logiquement satisfait d’avoir attirer ce joueur référencé dans ses filets :"DeMarcus Nelson était déjà sur nos tablettes l’été dernier et l’incorporer aujourd’hui est encourageant pour la suite de la saison. Il a été très clairement la priorité du staff pour renforcer le backcourt."

Un joueur d'une grande classe - Crawford Palmer

Aux yeux de Palmer, "c’est un joueur dur, expérimenté, collectif, d’une grande classe, qui connaît déjà le Jeep Elite et certains de ses nouveaux coéquipiers ce qui devrait faciliter son intégration. DeMarcus rend toutes les équipes dans laquelle il joue meilleures. Ayant joué jusqu’en début de mois, il ne devrait pas mettre trop de temps à trouver le rythme et apporter sa vision du jeu, sa combativité, et son expérience au groupe."