Basket - JeepELITE : le Limoges CSP porté par un Sekou Doumbouya record face à Levallois

Limoges, France

Le Limoges CSP a fait le boulot samedi soir à Beaublanc pour remporter facilement son match de la 34e et dernière journée de la saison régulière du championnat de France de basket 106 à 78. Après un début de match délicat et une avance de près de 10 points des franciliens, les joueurs de François Peronnet ont monté leur intensité défensive pour reprendre le contrôle, avec l'aide d'un Sekou Doumbouya royal.

Sekou Doumbouya s'est bien amusé

Le jeune ailier du CSP (18 ans) Sekou Doumbouya, qui va bientôt s'envoler pour la NBA, a survolé les débats et le parquet de Beaublanc avec 34 points, 9 rebonds pour 37 d'évaluation en 29 minutes ! Une performance majuscule. Et un nouveau record en carrière LNB. Alors que Jonathan Rousselle était absent car bloqué du dos, et que Jordan Taylor a vite été touché par les fautes, William Howard a été précieux à la mène et a d'ailleurs terminé avec 11 passes décisives. L'intérieur Isaiah Miles a lui brillé au scoring avec 19 points pour 26 d'évaluation.

Ce sera Monaco en quart de finale

Après cette victoire pleine de panache et sous les yeux des nouveaux dirigeants du Limoges CSP, notamment Céline Forte, l'équipe de François Peronnet termine 7e de la saison régulière avec un bilan de 20 victoires et 14 défaites. En quart de finale, les Limougeauds affronteront Monaco. Match aller vendredi à 19h30 en principauté. Match retour dimanche prochain à 18h30 à Beaublanc. Les autres affiches : ASVEL-Le Mans, Dijon-Strasbourg et et Nanterre-Pau Orthez.