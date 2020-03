Basket - JeepELITE : pas de match au Portel pour le Limoges CSP à cause du coronavirus

Au moment de partir de Beaublanc direction le Nord jeudi midi, les Limougeauds ne savaient toujours pas s’ils allaient jouer ce vendredi soir au Portel. La nouvelle est tombée après 6 heures de route et d'interminables tergiversations du comité directeur de la Ligue Nationale de Basket. Les joueurs et la staff du CSP ont bien sûr fait demi tour vers Limoges mais sans vraiment savoir de quoi sera fait demain. Sachant que le plateau Coupe de France de la semaine prochaine a aussi été annulé ce jeudi soir par la Fédération Française de Basket.

Jouer au basket, ce n'est pas non plus le bagne - Nicolas Lang

Il y aura donc plusieurs semaines sans match officiel. Mais l'arrière Nicolas Lang préfère regarder le verre à moitié plein :"J'aurais aimé que la situation soit différente. Mais si on n'a pas le choix, on n'a le choix ! On va s'entraîner. Au final, c'est notre métier et jouer au basket, ce n'est pas non plus le bagne ! On fera des matches entre nous pour garder la forme, en espérant que ça reprenne vite et dans les meilleures conditions possibles. Même individuellement, tu peux continuer à progresser. Tu peux te servir de ça pour travailler un peu plus le physique et si ça repart, être vraiment dans un bon pic de forme."

Pour le staff, il va falloir penser à la meilleure formule avec toujours beaucoup d'inconnus. D'ailleurs, il y travaille déjà explique Medhy Mary, le coach du CSP :"J'ai demandé au préparateur physique et au data analyste de réfléchir à ça. De déterminer comment on fait pour maintenir un état de forme, sans objectif précis en terme de date." Sachant que le prochain match de championnat après cette période de trêve forcée, ce sera le clasico à Pau le dimanche 5 avril... Mais avant, le directeur sportif à un vœux.

Crawford Palmer aimerait que tous les joueurs soient testés

Selon Crawford Palmer, il serait judicieux de tester l’ensemble des joueurs avant la reprise du championnat :"On sait qu'il y a des joueurs qui sont inquiets. Je sais qu'il y a des problèmes de limitation des tests pour le coronavirus. Mais à mon avis, ce serait bien que les joueurs soient testés. Voir les staffs rapprochés. Qu'on sache au moins que ceux qui participent à un match ne sont pas porteurs. Même si je comprends que cela puisse être compliqué au niveau logistique." Il a d'ailleurs déjà demandé à ce que l'ensemble du groupe limougeaud soit testé. Mais impossible puisque aucun joueur n'a jusque là de symptomes du Covid 19.

Ce qui n'empêche pas le club de faire le maximum en interne. Le médecin est déjà venu voir les joueurs à deux reprises pour bien leur expliquer la situation. De plus, le club a décidé d'interdire l’accès à Beaublanc à plusieurs de ses salariés qui ont été en contact avec le joueur du Limoges Handball 87 testé positif en début de semaine.