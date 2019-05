Basket - JeepELITE (playoffs 1/4 de finale retour) : le Limoges CSP doit battre Monaco pour prolonger sa saison

Limoges, France

Le Limoges CSP reçoit Monaco pour le match retour des quarts de finale du championnat de France de basket ce dimanche (18h30). Après leur lourde défaite de vendredi en principauté, les Limougeauds vont devoir faire beaucoup mieux pour repousser un peu leur fin de saison. Ce dont a bien conscience l’ailier Axel Bouteille :"Je pense qu'il y a pas mal de choses à corriger. Que ce soit le rebond, le repli défensif et voir comment on peut mieux jouer ensemble. Que ce soit offensivement ou défensivement. On va essayer de ne pas jouer pas intermittence. Essayer de bien commencer le match et garder ça sur la durée."

Être un petit peu plus propre dans l’exécution

C'est sûr que le 11 à 0 initial des Monégasques vendredi soir n'a pas aidé. Aux Limougeauds de trouver les solutions pour échapper à l'énorme défi physique imposé par la Roca Team selon l’entraîneur du CSP François Peronnet :"La problématique première est dans l'opposition physique. Quand on est en train de reculer sur le jeu offensif, qu'on passe loin des pick n'roll, on ne créé rien, on n'a pas de mouvement. Je ne suis pas sûr qu'on puisse prendre beaucoup de kilos de muscle d'ici dimanche. Donc il va falloir essayer d'être un petit peu plus propre dans l'exécution pour avoir de temps en temps un temps d'avance, et ne pas subir physiquement."

A eux d'aller chercher le soutien de Beaublanc

Et si les joueurs se dépouillent sur le parquet, il n’y a pas de raison que les supporteurs ne suivent pas. En tout cas, ce sont aux joueurs de leur donner envie de pousser estime l’entraîneur François Peronnet :"L'appui de Beaublanc est un plus. Mais c'est d'abord à nous de faire mieux que vendredi... On est les 1ers responsables de notre prestation. A nous de faire mieux sur le terrain pour espérer que l'engouement de Beaublanc nous aide un petit peu." A lui et à ses troupes de prouver qu’ils peuvent rester impliqués et professionnels, jusqu'au bout et en toute circonstance.

Le match du Limoges CSP face à Monaco est à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin (prise d'antenne à 18h, début du match à 18h30).