Basket - JeepELITE (Playoffs, 1/4 Finale Aller) : le CSP sans meneur à Monaco ?

Limoges, France

Les play-offs de Jeep Elite démarrent ce vendredi pour le CSP ! Limoges, 7ème de la saison régulière, joue son quart de finale aller à Monaco, 2ème, à 19h30. Gros défi pour les Limougeauds... Monaco reste sur 16 victoires lors des 17 derniers matches. Depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur, le Serbe Sasa Obradovic, les Monégasques sont quasiment imbattables. Meilleure équipe du championnat en 2019, ils n'ont perdu qu'une fois, par un point d'écart, dans la salle du leader Villeurbanne.

Monaco, meilleure équipe en 2019

Monaco, dauphin de l'ASVEL, fait clairement partie des candidats au titre, même si la Roca Team sait bien que caracoler en tête de la saison régulière n'offre aucune garantie sur la suite des événements lors des phases finales. En face, le CSP jouera crânement sa chance. Même si Limoges pourrait se déplacer en Principauté sans meneur de métier... Jordan Taylor a en effet ressenti une contracture à l'avant de la jambe en début d'entraînement ce jeudi soir. Il a quitté la séance au bout de quelques minutes pour se faire masser, sous les regards parfois inquiets de ses coéquipiers.

Rousselle forfait, Taylor diminué

Une incertitude qui pourrait être lourde de conséquence puisque son remplaçant Jonathan Rousselle est lui d'ores et déjà forfait en raison d'une blessure au dos. "Si on doit faire sans les deux, ça va devenir très compliqué. D'autant qu'en face, c'est Monaco, une équipe qui joue le plus de possession par match, avec une grosse capacité à prendre le rebond offensif et à transiter très vite dans les deux sens" résume l'entraîneur du CSP François Peronnet.

Jerry Boutsiele, déterminé pour ses premiers playoffs. © Radio France - William Giraud

Ce sont mes premiers playoffs, c'est assez spécial - Jerry Boutsiele, pivot du CSP.

Un match qui aura une saveur particulière pour le pivot du CSP Jerry Boutsiele. Ce seront les premiers playoffs de sa carrière. "Ce sera spécial, c'est sûr. Mais je n'y pense pas. Monaco, c'est l'une des équipes les plus athlétiques du championnat, ils ont pris une nouvelle dimension depuis l'arrivée du nouveau coach. On n'a pas à leur envier grand-chose, ça se jouera sur l'intensité physique qu'on va mettre".

Le match du Limoges CSP à Monaco est à vivre en intégralité ce vendredi à partir de 19h sur France Bleu Limousin.