Basket : Jérémy Leloup signe à la JALT

C'est un retour au pays pour Jérémy Leloup. Ce manceau pur souche a débuté le basket aux JS Coulaines avant de rejoindre le centre de formation du MSB en compagnie d'un certain Nicolas Batum. Elu meilleur espoir en 2007, il portera le maillot des tangos pendant 3 saisons de 2006 à 2009 remportant au passage une coupe de France et une semaine des As avec le club Sarthois.

Une armoire à trophée bien remplie

Après une saison en prêt à Vichy, cet ailier fort de 2 m rejoint Dijon puis Strasbourg où il passe six saisons. Il y retrouve son ancien coach Vincent collet et remplit son armoire à trophée avec deux autres coupe de France, une Leader's Cup et une finale de coupe d'Europe. Il remportera une quatrième coupe de France en 2022 avec Orleans.

Au cours de sa carrière, Jérémy Le Loup a remporté 4 coupes de France, une leader's cup et une semaine des As © Maxppp - NICOLAS GOISQUE

Mais sa famille lui manque et Jérémy Leloup choisit de mettre fin à sa carrière pro à 36 ans, il y a un mois. Son seul regret ne pas avoir pu rejouer au MSB devant ses proches. C'est finalement avec un autre club sarthois, la J.A.L.T que le joueur manceau s'offre un nouveau défi : faire monter l'équipe en nationale 2.

La JALT organise ce soir à 18H une conférence de presse de rentrée avec son nouvel entraîneur Paul Courcier et sa recrue phare Jérémy Leloup.