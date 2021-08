Après Nicolas Batum, Pont-L’Évêque rêve de voir son ancienne joueuse Marine Johannès en finale des JO

Après Nicolas Batum et l'équipe de France masculine de Basket, c'est au tour de Marine Johannès de tenter de décrocher ce vendredi une place en finale des Jeux Olympiques avec les féminines. Le point commun des deux champions? Ils viennent tous deux du petit club de Pont-L’évêque.

Le club de Basket de Pont-L'Evèque a beau ne compter que 300 licenciés, il pourrait voir un deuxième de ses anciens membres décrocher une place en finale des Jeux Olympiques de Tokyo.

Vingt-quatre heure après la qualification de Nicolas Batum et de l'équipe de France masculine de basket, C'est au tour de Marine Johannès et de l'équipe de France féminine de jouer une demi-finale, ce vendredi, face au Japon.

Je ne pense pas qu'il y ait d'autres clubs qui ont potentiellement l'opportunité de remporter deux médailles sur une compétition des Jeux Olympiques.

"On a vraiment du mal à se rendre compte, savoure Sébastien Monnier, le président du Pays d'Auge Basket. Nous qui gardons une proximité avec les deux, on est avant tout des grands fans et des grands supporters mais c'est vrai que c'est historique.

Je ne pense pas qu'il y ait d'autres clubs qui ont potentiellement l'opportunité de remporter deux médailles sur une compétition des Jeux Olympiques. C'est historique, il n'y a pas d'autre mot."

Accrochés au mur du bureau du club de basket de Pont-l’évêque, les portraits de Nicolas Batum et de Marine Johannès se côtoient, la plupart dédicacés. Certaines photos les représentent sous le maillot pontépiscopien. Les deux Athlètes sont restés proches de la petite commune de 4500 habitants et de son club de basket.

C'est toujours une fierté de pouvoir observer qu'ils gardent un lien très proche avec nous.

Il y a trois ans, Marine Johannès et Nicolas Batum avaient participé à un camp basket d'été au club. Et l'an passé, Marine s'y était entraînée pendant le confinement.

"On a la chance d'avoir des contacts réguliers avec les deux. Dès qu'ils le peuvent, ils rentrent à Pont-l’évêque soit pour se reposer et retrouver leur famille soit venir partager un petit moment avec les gens du club. C'est toujours une fierté de pouvoir observer qu'ils gardent un lien très proche avec nous."

La participation en finale de Nicolas Batum assure au club d'égaler sa performance historique puisqu'en 1948, le Pontépiscopien André Even avait décroché l'argent aux JO de Londres.

Sans vouloir porter la poisse à Marine Johannès et à l'équipe de France ce vendredi face au Japon, Sébastien Monnier espère bien que ce record sera battu sur cette olympiade.