Basket : Johann Beauné nouvel entraîneur des filles de l'USLG Cherbourg-en-Cotentin

Quelques semaines après avoir annoncé le départ de son entraîneur, l'USLG Cherbourg-en-Cotentin a officialisé ce jeudi l'arrivée de celui qui va coacher l'équipe féminine de basket de retour en Nationale 1 la saison prochaine. Yoann Cabioc'h est ainsi remplacé par Johann Beauné, entraineur qui s'engage avec le club du Cotentin pour deux saisons.

Ce Normand d'origine revient dans la région après avoir passé 12 ans à la Roche-sur-Yon, club de ligue féminine, autrement dit de première division. Il y a notamment dirigé ces dernières années le centre de formation de ce club de l'élite.

Un profil taillé pour faire "grandir" le club

"Lorsque les dirigeants de l'USLG m'ont contacté, j'ai trouvé leur projet intéressant. Evidemment, lorsqu'une équipe sort d'une saison compliquée comme celle que vient de traverser l'USLG, on se demande ce qui n'a pas fonctionné. _Je me suis renseigné pour m'assurer que je n'allais pas mettre les pieds dans un bourbier!_", souligne Johann Beauné. Et visiblement, il a été rassuré par ce qu'il a entendu sur le niveau de structuration du club, ses moyens et ses ambitions.

Pour le président de l'USLG Cherbourg-en-Cotentin, "le choix de faire appel à un entraineur qui vient d'un club de l'élite est de nature à nous apporter une expérience supplémentaire pour grandir encore et mieux appréhender le monde professionnel". Et Sylvain Jean d'ajouter, "évidemment à moyen terme, notre ambition est de retrouver la LF2, mais cette année, avant tout, l'objectif fixé est de retrouver le haut du tableau en championnat de Nationale 1".

Dans les prochaines semaines, Johann Beauné aura comme tâche principale de reconstruire l'effectif de l'USLG en procédant au recrutement d'au moins 4 joueuses.