Basket : l'ailier américain Will Hanley vient renforcer le CBC

Par Boris Letondeur, France Bleu Normandie (Calvados - Orne)

Avant-dernier de Pro B et lancé dans une folle course au maintien, le CBC annonce le recrutement de l'ailier américain Will Hanley. Âgé de 28 ans, il a fait la majorité de sa carrière en Espagne mais arrive du Japon.