Basket : l'américain Vitto Brown signe au MSB

Le Mans Sarthe Basket a une nouvelle recrue. Deux semaines après l'annonce de l'arrivée de Williams Narace, le club manceau poursuit son recrutement et annonce avoir signé pour une saison avec l'américain Vitto Brown. Un "ailier fort" et "polyvalent" de 24 ans qui mesure 2,03 mètres.

C'est la première fois que ce joueur évolue en Europe. Vitto Brown affirme qu'il a choisi l'équipe mancelle "pour progresser et aider l'équipe à gagner. Je n’ai entendu que de grandes choses à propos de ce club historique et je serai ravi d’aider le MSB à atteindre ses objectifs ". De son côté, le coach Elric Delord se félicite de cette nouvelle recrue qui "fait preuve d'un investissement sans faille aux rebonds et en défense" et qui a tout "pour pouvoir s'adapter rapidement au jeu européen et ainsi s'épanouir" au sein du MSB.

Avec Valentin Bigote, Antoine Eïto, Matthieu Gauzin, Terry Tarpey et Williams Narace, Vitto Brown est le sixième joueur à être sous contrat professionnel avec le MSB pour la saison. Retrouvez ses statistiques ici.

Pour l'heure on ignore encore l'issue de la saison 2019-2020 de Jeep Elite suspendue en raison du coronavirus. L'assemblée générale de la ligue nationale de basket se réunit ce mercredi 27 mai.