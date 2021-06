L'Américaine Hampton s'engage pour une saison avec le Tango Bourges Basket

Elles se sont croisées. Magalie Mendy qui était pourtant sous contrat, a trouvé un accord avec les dirigeants Berruyers pour quitter le club. Mendy s'en va, Keisha Hampton arrive. Cette ailière Américaine de 31 ans arrive à Bourges avec une belle carte de visite : elle a été draftée en WNBA, il y a neuf ans en 22e position. La nouvelle recrue du Tango Bourges Basket (31 ans) pour 1m88 a évolué aux Chicago Sky en WNBA en 2017 puis elle a rejoint l'Europe.

Keisha Hampton, 31 ans, 1m 88, a évolué neuf ans en Europe

Elle est passée par la Lettonie, l'Allemagne mais aussi Dunkerque en LF2 lors de la saison 2014 - 2015. Cette saison là, elle est élue meilleure joueuse de LF2 avec plus de vingt points en moyenne et huit rebonds. Keisha est partie ensuite évoluer en Israël, en Espagne, avant un retour en France à Villeneuve d'Ascq (LFB) il y a deux saisons, puis Polkowice (Pologne) la saison dernière. L'avantage de cette toute nouvelle recruen c'est qu'elle connait le championnat Français. Elle ne devrait pas trop peiner à se faire remarquer avec ses statistiques.

Olivier Lafargue (entraîneur du Tango Bourges Basket) : "Notre recrutement est terminé."

Olivier Lafargue, l'entraîneur du Tango Bourges Basket connait bien sa nouvelle recrue qui sera la dernière : "Si nous n'avons pas d'autres départs de joueuses sous contrat, effectivement notre recrutement est terminé. Keisha Hampton, nous rejoint et nous la connaissons bien. Elle a d'ailleurs, avec Villeneuve d'Ascq, fait des bons matchs contre nous. Elle est capable de tirer à plus de 60% à deux points et 40% à trois points mais aussi à 85% aux lancers francs. Elle était à 18 points de moyenne dans son dernier club en Pologne. Elle va donc nous apporter un plus offensivement." Même si les joueuses du Tango Bourges Basket reprendront l'entraînement d'ici quelques semaines, la reprise du championnat n'a pas encore été fixée par la Ligue féminine de basket. Cela dit, ce devrait être début octobre.