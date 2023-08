Basket : l'ancienne entraîneuse des Bleues Valérie Garnier quitte le TMB

C'est un départ surprise. L'entraineuse du club de basket de Tours, Valérie Garnier s'en va déjà, on l'apprend ce lundi 28 août. Elle avait signé pour deux saisons en décembre 2022. L'ancienne coach de l'équipe de France féminine était l'une des premières femmes en France à prendre les rênes d'une équipe masculine professionnelle.

Une "déception" pour le club

"Ça a été forcément une déception de notre côté, de ne pas être allés jusqu'au bout ensemble", admet Romain Regnard, le manager général du TMB. Malgré ce départ brutal, le passage de Valérie Garnier a été un "pari gagnant" : embauchée alors que le club de Nationale 1 était au plus mal, elle l'a mené jusqu'aux play-off d'accession à la Pro B.

Romain Regnard gardera donc de ces six mois de "bons souvenirs" : "On va pas rester sur sur cette mauvaise note. On se souviendra du fait d'avoir d'avoir été le premier club masculin à être coaché par Valérie, et des résultats positifs de la saison." Valérie Garnier revient à ses premiers amours et va entraîner une équipe de femmes, le Fenerbahçe Istanbul, qui évolue en première division turque.

Elle est remplacée par l'ancien entraîneur de Chalons-en-Champagne, Cédric Heitz.