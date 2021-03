Basket : l'arrière de l'OLB Darius Johnson-Odom forfait pour la saison après une rupture du tendon d'Achille

Une victoire au goût amer. L'OLB s'est certes imposé avec panache sur Dijon, ce mardi soir, au palais des sports, 74 à 69. Une belle victoire, face au second du championnat de JeepElite, gâchée par la blessure de Darius Johnson-Odom, sorti durant le deuxième quart temps, et victime d'une rupture du tendon d’Achille.

Après deux premiers quarts temps compliqués, les orléanais ont su se dépasser pour lui. "Je pense que c'est cela qui a déclenché une certaine motivation. A la mi-temps on est allé le voir, on lui a dit qu'on allait tout donner pour lui. On a vu le coeur de toute l'équipe. Je pense qu'une équipe cela se construit comme cela et je suis fier de mon équipe", confie le capitaine de l'Orléans Loiret Basket, Giovan Oniangue. "C'est une perte qui nous fait vraiment mal car c'était lui notre fer de lance offensif. On a vraiment mal pour lui, on était tous en pleurs dans les vestiaires, je ne vous le cache pas. C'est dur, mais cela fait partie de la vie d'un sportif. On va être là pour lui, on va tout donner pour lui, on va être là, peut importe ce qu'il demande. Nous on va essayer de rester focaliser, prendre soin de nous et passer au prochain match."

La victoire la plus triste de ma carrière

Sentiment partagé par le coach de l'OLB, Germain Castano. "C'est vraisemblablement la victoire la plus triste de ma carrière. Battre Dijon, c'est un exploit. N'allez pas croire que je banalise, vous allez vous dire 'il est triste alors qu'il vient de battre Dijon", mais dans les vestiaires, tous les mecs sont en larmes. C'est un mec que j'aime beaucoup. C'est un vrai professionnel, avec un gros tempérament, un compétiteur né." Il faut désormais ce mettre en quête d'un remplaçant, l'arrière étant forfait pour la saison. "Il va se dire "Ah tu m'as déja oublié", non je ne t'ai pas oublié parce que je t"adore. Mais le problème c'est qu'il faut que l'on avance. Après des Darius Odom, tu n'en as pas à tous les coins de rue."

L'autre inquiétude vient cette fois de LaMonte Ulmer, touché aux pectoraux. L'ailier est sorti dès le premier quart temps face à Dijon. "La soirée est gachée, elle est grave, j'espère qu'elle n'est pas dramatique", conclut Germain Castano.