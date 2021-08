Basket : L'Elan Béarnais ambitieux pour sa rentrée de la saison 2021-2022

La reprise de septembre arrive à grands pas pour le club de basket de Pau, l'Elan Béarnais, et la rentrée est pleine de nouveautés tant sur le plan sportif avec un renouveau d'effectif et le retour d'un coach, mais aussi avec des projets d'envergure porté par les nouveaux propriétaires américains du club.

Les nouveaux patrons de l'Elan Béarnais, les américains du groupe CSG (Counterpoint Sports Group), ont pour ambition de faire rayonner les couleurs de Pau et de l'Elan Béarnais, avec des projets d'envergure.

Parmi ces projets les propriétaires du club veulent lancer la construction d'un complexe immobilier à proximité du Palais des Sports, créer une académie pour jeunes joueurs de basket, mais aussi instaurer d'un système de bitcoins pour fidéliser les supporters en leur permettant d'acquérir des actions du club.

Côté sportif, l'Elan Béarnais dispose d'un nouvel effectif, façonné pendant tout l'été grâce à une série de nouvelles, recrues, parmi lesquelles l'ex joueur de l'Elan Vitalis Chikoko, de retour pour trois saisons, ou encore le Slovène Gregor Rovatte. Des joueurs qui seront emmenés par un nouveau coach, Eric Bartecheky, arrivé en fin de saison dernière pour sauver le club de la relégation.

Cette saison, pas question de jouer le maintien. L'objectif est clairement affiché par l'entraîneur, qui vise les play-offs, c'est-à-dire les phases finales jouées entre les huit meilleures équipes du championnat de Jeep Elite, qui change de nom cette saison, et devient la Betclic Elite.

"On veut être le plus haut possible" explique Eric Bartecheky, "mais on sait que la Jeep Elite est très concurrentielle avec des belles équipes, des beaux budgets, des beaux joueurs. Donc rien n'est facile, il faut être prêt tous les samedis. A nous de faire en sorte d'être le plus performant possible".