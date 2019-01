Basket : l'Élan Béarnais et Jerel Blassingame se séparent

Pau, France

Jerel Blassingame n'est officiellement plus joueur de l'Élan Béarnais depuis le 31 décembre dernier. Le club a annoncé par communiqué qu'un accord a été trouvé avec le meneur débarqué d'Antibes à l'intersaison pour mettre fin à son contrat.

L'Élan lui souhaite le meilleur

Blassingame, 37 ans, a traîné de longues semaines un genou droit enflé, l’empêchant de livrer son meilleur basket et de s'intégrer au mieux. Son suppléant Mickey McConnell a lui, dès son arrivée, donné entière satisfaction et a depuis été prolongé jusqu'à la fin de la saison. Jerel Blassingame n'aura donc disputé que 4 rencontres de Jeep Élite avec le maillot de l'Élan, pour un bilan de trois défaites et des statistiques en-deçà des attentes (8,5 points de moyenne, 3,5 passes décisives pour autant de balles perdues).

Dans son communiqué, le club précise : « _L'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez tient à remercier le joueur pour sa volonté à aboutir à cet accord dans les meilleures conditions et ce, afin que le club puisse continuer la belle aventure qu’il est en train de vivre. Maintenant qu’il en a fini avec sa blessure, le club lui souhaite le meilleur pour exprimer son talent avec une nouvelle équip_e ».