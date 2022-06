Basket : l'Elan Béarnais fait appel de la décision de rétrogradation en Nationale 1

C'est un communiqué très court, presque aussi laconique que celui envoyé par l'agglomération de Pau ce jeudi soir, après la décision de la DNCCG, le gendarme financier de la Ligue Nationale de Basket, d'interdire à l'Elan Béarnais l'accès en Elite et en Pro B la saison prochaine. Une décision qui signifie la relégation du club pour la première fois depuis 60 ans en Nationale 1, le troisième niveau national. CSG (Counterpointe Sports Group) a donc pris la parole ce vendredi après midi.

Les propriétaires américains confirment leur volonté de faire appel de la décision de la DNCCG. Une décision prise en raison du manque de garanties financières sur l'avenir de l'Elan Béarnais.

Voici le communiqué dans son intégralité :

"Counterpointe Sports Group (CSG) et le club Elan Béarnais Pau-Lacq Orthez ont pris acte de la décision de la Direction Nationale du Conseil et du Contrôle de Gestion (DNCCG) en date du 23 juin 2022. Le club va faire appel de cette décision. La DNCCG avait reçu les responsables de CSG et du club de basket de Pau la semaine dernière. CSG a bien entendu les remarques de la DNCCG et est _disposé à prendre les mesures nécessaires pour trouver un accord permettant le maintien en Betclic Elite_. L’équipe de CounterPointe Sports Group met tout en œuvre pour mener son projet à bien."

Contacté à plusieurs reprises par France Bleu Béarn Bigorre, le président de l'Elan Béarnais, David Bonnemason-Carrère, est toujours injoignable depuis jeudi soir.