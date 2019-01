Le 104e « Clasico » entre l'Élan Béarnais et le CSP Limoges se disputera dimanche à Beaublanc (18h30), et tout le monde côté Béarnais est déjà prêt pour ce rendez-vous.

Pau, France

L'Élan n'a pas montré son meilleur basket de la saison pour venir à bout de Fos-sur-Mer (84-77), mais l'important reste que l'équipe ajoute un sixième succès à sa série et sait qu'il faudra montrer mieux, dimanche à Limoges pour remporter le premier « Clasico » de la saison.

Chambrage bon enfant

Et peu à peu, chacun commence à lancer ce match, par des petites piques. Et le président Didier Rey n'a pas tardé à dégainer, sur France Bleu Béarn dès l'après-match samedi soir : « On va travailler dur cette semaine pour arriver en pleine forme et puis... ce n'est pas souvent que je tiens des propos comme ça mais vraiment si on pouvait aller les claquer là-bas ça serait bien, ça serait même très très bien ». Il se souvient évidemment du succès de l'Élan à Beaublanc la saison passée, et cette année, alors que le CSP lutte toujours pour la Leaders Cup à la différence des Béarnais, cela ajoute un peu de piquant !

Et l'Élan pourra aussi compter sur Yannick Bokolo au moment de motiver la troupe et de rappeler l'importance d'un « Clasico ». « Ah mais ce match-là de toute manière, peu importe le parcours des deux équipes avant il faut le jouer comme des dinosaures, sourit déjà le capitaine de l'Élan. On sait que ça va être bouillant là-bas, il recommencent à être bien, il n'y a pas de meilleur moment pour y aller... Ça va être difficile, il faudra penser aux choses techniques, et pour le reste, l'échauffement et tout dans cette salle, on sait qu'il n'y aura pas vraiment besoin de grand chose. Et puis ça serait magnifique de leur enlever la Leaders Cup, ça ferait encore monter la sauce. ».

« En tant que Palois de cœur ça serait vraiment le scénario idéal de les priver de Leaders Cup » confiait aussi Léo Cavalière dans Stade Bleu Béarn, ajoutant vite « après cette déclaration quelques Limougeauds sur les réseaux sociaux ont su me dire tout leur amour ». Les supporters de l'Élan ne sont pas en reste, et d'ailleurs certains préparent le déplacement à Beaublanc avec la ferme intention de pousser fort derrière les Béarnais. Le « Clasico » c'est dimanche, mais le match est déjà lancé !