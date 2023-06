Basket : L’Elan Béarnais pourra bien jouer en Pro B, tranche la DNCCG

Le président de l'Élan Béarnais Sébastien Ménard, entouré de la nouvelle directrice générale Audrey Sauret et du coach Eric Bartecheky.

Un peu plus de deux semaines après l'audience qui s’est tenue à la Direction Nationale de Conseil et de Contrôle de Gestion (DNCCG) de la Ligue National de Basket, le gendarme financier du sport devait dire si l’Elan Béarnais pouvait ou non continuer à jouer en Pro B, après sa relégation sportive en fin de saison. Fumée blanche ce vendredi, les membres de la commission ont donné leur feu vert.

C'est sans déborder de confiance que début juin, le président Sébastien Ménard et les dirigeants palois avaient présenté un budget à 4,5 millions d’euros pour la saison prochaine en Pro B, ce qui en faisait l’un des plus confortables de la Pro B. Leur plan, intitulé "Gagner et rêver ensemble", avait, à une voix près, été approuvé à l'unanimité . Censé permettre au club de rembourser une partie de la dette laissée par ses anciens propriétaires américains, près de 1,4 million d'euros. Il prévoit des partenariats privés en hausse de 30% pour atteindre près d'1,5 million d'euros quand dans le même temps les contributions publiques ont baissé de 500.000 euros. Un plan qui semble avoir convaincu les membres de la commission qui a décidé de permettre au club de continuer à jouer en Pro B la saison prochaine

Un nouveau partenaire

Le club explique avoir été rejoint pas un nouveau partenaire a rejoint par un nouveau partenaire - dont le nom sera dévoilé plus tard- qui lui a apporté des garanties solides. "Grâce à la mobilisation de tous, salariés, bénévoles, abonnés, supporters, partenaires et actionnaires, nous avons lancé il y a 11 mois, la première phase d’un plan de sauvetage inespéré," se félicite Sébastien Ménard, président du club.

"Le travail a payé : l’Elan Béarnais poursuit, conformément à nos engagements, sa reconstruction", se réjouit Audrey Sauret, Directrice générale du club qui précise que Tout n’a pas été facile cette saison. "Nous avons pris des décisions économiques et stratégiques difficiles mais nécessaires pour assurer transparence et rigueur dans la gestion opérationnelle du Club. Beaucoup reste à faire. Et tout ne sera pas évident la saison prochaine. Mais nous allons continuer à nous battre", conlut-elle.