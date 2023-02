Basket : l'Élan béarnais se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France

Direction les quarts de finale de la Coupe de France de basket pour l'Élan béarnais ! L'équipe s'est qualifiée à domicile ce mercredi soir en battant Le Portel (92-93), grâce, notamment à un excellent Gérald Ayayi, auteur de 28 points. Les joueurs pourront défendre leur titre à Trélazé le 18 mars prochain. "C'est super ! réagit le coach, Eric Bartecheky. Quand on a goûté à Bercy on a envie d'y retourner, c'est une étape de franchie, mais ça ne sera pas facile".

ⓘ Publicité

L'entame de match n'a pas été évidente souligne l'entraîneur : "On est mal parti, en homme à homme on prend 14 points en 5 minutes, en faisant des erreurs, en étant en retard". Le Portel menait de sept points à la fin du premier quart temps (20-27), les joueurs ont su réagir et recoller au score à la mi-temps (45-45), pour finalement l'emporter. "Les gars y ont mis du cœur" reconnaît Eric Bartecheky.

Gérald Ayayi a été décisif durant la rencontre, avec 28 points marqués. "On peut parler de match référence, estime le joueur à la fin de la rencontre. À aucun moment je n'ai voulu regarder le tableau de score, je ne voulais pas savoir à combien j'étais, je voulais continuer d'être agressif ". Il explique que ce match est le résultat de beaucoup de travail : "petit à petit, je commence à avoir le déclic offensivement, je sens que les défenseurs anticipent plus mes mouvements, c'est bien pour moi, parce que ça m'oblige à travailler encore plus"