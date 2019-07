Basket : l'Élan Béarnais tient son nouveau meneur

Pau, France

Le voilà ! L'Élan Béarnais a dévoilé ce mardi l'identité de son meneur pour débuter la saison 2019/20. Le club béarnais a obtenu la signature de Ronald Moore (31 ans, 1m83), en provenance de Varèse, club italien de Série A. Moore entamera à Pau sa 10e saison européenne, et dispose d'une belle carte de visite avec notamment des passages par la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie et l'Ukraine avant de poser ses valises en Italie, à Pistoria d'abord (2015-2018) puis à Varèse la saison dernière.

La saison dernière, Ronald Moore tournait en moyenne à 9,7 poins, 4,4 passes décisives et 3,3 rebonds par match en championnat (29,8 minutes en moyenne, 30 matchs joués) et 8,6 points, 4,6 passes décisives et 2,4 rebonds par match en moyenne en 25,5 minutes (17 matchs) en FIBA Europe Cup où Varèse est allé jusqu'en demi-finale.

Moore rejoint donc les nouveaux venus Nicolas De Jong, Petr Cornelie, Travis Leslie, mais aussi Matt Mobley Cheikh Mbodj, l'inamovible Léo Cavalière et les jeunes Yohan Choupas, Digué Diawara et Thibault Daval-Braquet. Reste au club à trouver un polyvalent postes 2/1 et l'effectif sera au complet.