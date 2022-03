Basket : l'Elan Béarnais vise une troisième victoire de rang face à Gravelines

Avant d'aborder le sprint final, c'est en sixième position au classement du championnat Elite que l'Elan Béarnais reçoit ce samedi soir à 20h le BCM Gravelines-Dunkerque, dixième au classement. Depuis la reprise et après une défaite douloureuse mi-février dans le Clasico face au CSP Limoges (85-75), les Vert et Blanc ont enchaîné successivement deux victoires, face au Portel (75-70) et sur le parquet de Châlons-Reims (86-77).

Une équipe nordiste dans le dur

Pour réaliser l'objectif d'atteindre le top 8 en fin de saison, fixé par les dirigeants, les joueurs d'Eric Bartecheky, gagner devant son public du Palais des Sports face à des Nordistes au bilan négatif (10 victoires, 12 défaites), qui n'ont gagné qu'une fois lors des cinq dernières rencontres, est un impératif.

"On veut se lancer dans une série", confirme Gérald Ayayi. Pour le jeune meneur, "Gravelines est un peu dans le bas en ce moment, c'est à nous de ne pas les laisser espérer dès le début et de tuer rapidement le match." D'autant plus qu'après la blessure il y a un mois de son meilleur marqueur, Brandon Taylor, le BCM doit aussi composer depuis une semaine sans un autre de ses joueurs importants, Marquise Reed, remplacé par Jérémiah Hill.

Le match à suivre en direct sur France Bleu Béarn Bigorre