Basket,l'Elan pour la montée

La suite des « Play Off » en Nationale 3 féminine et le match de la montée, possiblement, pour les basketeuses de l’Elan Chalossais. Elles disputent ce samedi soir leur ultime rencontre des « Play off » face aux provençales de Venelles.

Et le vainqueur accède à la Nationale 2

Venelles de Provence, sérieux dossier!

Une section basket a été à Venelles en 1981, charmante bourgade de la périphérie d’Aix- en -Provence, au pied de la Ste Victoire, colline immortalisée par Paul Cézanne. Egalement connue, Venelles, pour son vin gouleyant descoteaux de Provence. Venelles cité crée au début du 1er millénaire par une tribu celto-ligue d’où sans doute le surnom donnée à ses basketteuses, les » golgoths ». Or donc…il existait une équipe sénior fille et 17 licenciés alors, en 81 ! En 1982, l'objectif principal est la formation des jeunes. L'école de basket est mise en place et quelques équipes s'engagent en championnat. Une équipe sénior masculine est mêmement crée. Puis nait le Venelles Basket Club en 1983. Le club comptait alors plus de 100 licenciés et 8 équipes pour une population de moins de 9000 âmes. Le séniors filles franchissent toutes les divisions avec 7 titres de championnes et accède à la Nationale 4 en 1989. En 1998 fusion avec le club voisin d'Aix-en-Provence. Une décennie plus tard le club prend du volume, les filles montent en National 2. L'Union Venelles Golgoths 13 se crée en 2010 en National 3. La saison dernière le club avance d’une case encore. Cette année le groupe de Nationale 3 compte des demoiselles aguerries et une grande ambition assumée. Les grenat et noir disposent notamment de deux joueuses à plus d’1m90, rare à ce niveau, Stéphanie Courlas, 33 ans, formée à Fourques à côté d’Arles et qui a joué en Nationale 1 à Limoges et en Nationale 2, et Alexandra Remili, une pure aixoise passée par le haut niveau universitaire avec Marseille.

L'Elan grenat

Les « grenats » de l’Elan sont montées en Nationale 3 à la fin de la saison 2013 et après seulement donc trois épisodes à ce niveau elles sont dans le coup pour l’ascenseur vers le Nationale 2. Exploit pour cette équipe repêchée de la relégation il y a deux ans. Le groupe a é té renforcé avec le retour de la meneuse Elise Busquet mais aussi l’apport de six autres joueuses passées par la formation de Basket Landes indiscutable formidable pépinière. Dans leur poule de championnats les chalossaises n’ont perdu que 3 leurs 22 rencontres. Elles jouent ce samedi soir à Sort les banlieusardes aixoises de Venelles, grosse cylindrée, gros moyens. Les provençales en championnat dans la poule de Carqueiranne,l eader jamais tombé, font office de loup garou d’autant qu’on les surnomme non sans raison les Golgoths eu égard au physique de la bande. Mais toutes solides qu’elles soient elles ont chuté tout de même à trois reprises hors de leur base. Les grenats de Chalosse, quant à elles, viennent de croquer le gros hyper favori du championnats Carqueiranne, invaincu dans la poule de Venelles en 22 matchs gagnant sans un pli. Michel Lalane le coach de d’Elan Chalossais

Au bout de l’histoire, pour l’Elan, une possible accession à la Nationale 2, ambition assumée pour les filles. La meneuse Elise Busquet

Elan Chalossais- Venelles, ultime rencontre des « Play Off » de Nationale 3 féminine c’est à Sort -en -Chalosse ce samedi, match à 20h.