Basket : l'équipe de France féminine a fait vibrer le Palais des Sports de Pau face à la Belgique (74-55)

Ce vendredi soir l'équipe de France féminine de basket a ponctué sa préparation au Mondial d'une victoire, au Palais des Sports de Pau, face à la Belgique, 74-55. Chaude ambiance avec un soutien encore plus soutenu aux locales Marine Fauthoux, Ana Tadic et Marie Pardon.

Alors que l'équipe de France masculine est une habituée du Palais des Sports de Pau, les Bleues jouaient ce vendredi soir leur second match seulement en Béarn, sept ans après leur unique venue pour un match amical face à la Suède. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane, en pleine préparation pour le mondial, se sont imposées sans trembler face aux Belges, 74-55, devant 4500 personnes ravies. L'équipe, rajeunie de force à cause de plusieurs forfaits, est encore en rodage, mais certaines, comme la pivot du TGB Ana Tadic, ont marqué des points et fait le plein de confiance.

Tadic a brillé, Fauthoux acclamée

Avec 14 points, Ana Tadic a terminé meilleure marqueuse de la rencontre, avec également 2 rebonds et 1 passe décisive. 14 d'évaluation, pas mal alors qu'il s'agissait seulement de sa 4e sélection (23 ans).

La réaction d'Ana Tadic, meilleure marqueuse du match, après France / Belgique à Pau Copier

Sa coéquipière à Tarbes, la meneuse Marie Pardon (21 ans) a été moins en vue que face à la Bosnie, mais a tout de même assuré de bons relais avec au final une feuille de stats ornée de 2 points, 2 passes décisives et 1 interception.

À l'applaudimètre, c'est la Paloise Marine Fauthoux qui a remporté tous les suffrages. Sur le parquet, la meneuse bien plus responsabilisée en raison des absences, a montré moins d'aisance qu'à l'habitude, marquant uniquement sur lancers-francs, 5 points, et cumulant 3 balles perdues. Sans vraiment de conséquence dans ce match de préparation, pas de quoi entamer sa joie d'avoir réalisé un de ses rêves en jouant sur ce parquet si cher à son cœur.

Marine Fauthoux, pleine de spontanéité sur sa performance après France / Belgique à Pau Copier