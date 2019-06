Basket : l'équipe de France féminine prépare l'Euro 2019 à Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan, France

Les filles de l'équipe de France de Basket sont en pleine préparation de l'Euro 2019. Ce mercredi, les Bleues ont ouvert les portes de leur entrainement au public : plus de 300 personnes sont venues les voir s'échauffer sur le parquet de l'espace François Mitterrand à Mont-de-Marsan. Dès 16h30, plusieurs curieux attendaient devant les portes, dont beaucoup d'enfants. Alaïa a 10, elle a séché son entraînement de basket spécialement pour l'occasion : "C'est un honneur de pouvoir voir en vrai une si grande équipe!"

Les vice-championnes d’Europe en titre jouent ici, à Mont-de-Marsan, dimanche 9 et lundi 10 juin face à l'Ukraine à l'Espace François Mitterrand. Beaucoup d'événements importants arrivent : les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 dans un premier temps et les Jeux Olympiques de Paris 2024, plus tard. Le meilleur moyen de préparer ces gros événements, pourrait être de décrocher un titre à l'Euro 2019. L'Euro de Basket Féminin commencera le 27 juin, et prendra fin le 7 juillet en Lettonie et en Serbie. Des places sont encore disponibles pour les deux matchs.

L'Euro 2019 se déroulera dans un mois, du 27 juin au 7 juillet, en Lettonie et en Serbie. © Radio France - Lou Bourdy

Des jeunes recrues très prometteuses

19 joueuses ont été sélectionnées dans cette équipe de France. On y retrouve des grands noms du Basket féminin : Miyem, Gruda, Johannes... Et Marie-Michelle Milapie, joueuse de Basket Landes. Mais aussi des nouveautés. Parmi les filles de Valérie Garnier, le public landais a pu découvrir ce mercredi une nouvelle recrue. Marine Fauthoux a 18 ans. Cette jeune joueuse de Tarbes au large sourire fait a un début de carrière affolant. Elle vient notamment de remporter le trophée de meilleure jeune joueuse de ligue de basket.

Le groupe complet des joueuses retenues :

Meneuses : Romane Bernies (Montpellier), Olivier Epoupa (Besiktas, TUR), Marine Fauthoux (Tarbes), Ingrid Tanqueray (ASVEL)

Arrières-Ailières : Valériane Ayayi (Prague, RTC), Ornella Bankole (Montpellier), Sara Chevaugeon (Charleville), Bria Hartley (Fenerbahçe, TUR), Marine Johannes (Bourges), Magali Mendy (Villeneuve-d'Ascq), Sarah Michel (Bourges), Diandra Tchatchouang (Montpellier)

Intérieures : Marième Badiane (ASVEL), Alexia Chartereau (Bourges), Helena Ciak (Montpellier), Sandrine Gruda (Schio, ITA), Marie-Michelle Milapie (Basket Landes), Endy Miyem (Montpellier), Iliana Rupert (Bourges)