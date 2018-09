Limoges, France

France –Bulgarie : c’est l’affiche du match que l’équipe de France de Basket disputera le 3 décembre prochain à Limoges, au Palais des sports de Beaublanc.

La décision de la Fédération Française de Basket Ball, la FFBB a été annoncée ce dimanche lors du Tournoi de Paris. La rencontre qualificative pour la Coupe du Monde 2019 sera l’occasion de rendre hommage à Frédéric Forté, l’ancien basketteur et président du Limoges CSP qui est brutalement décédé en décembre 2017.

Dans un communiqué le président de la FFBB, Jean-Pierre Suitat explique avoir souhaité que l’équipe de France, dans sa route pour la Coupe du Monde, vienne à Limoges un an après le décès de Frédéric Forté.

"Quoi de mieux qu’un match international pour un passionné de basket et un compétiteur unique comme il l’était. Je remercie la Ville de Limoges, son maire, le Limoges CSP et son président pour le partenariat que nous avons établi pour rendre cet événement possible.