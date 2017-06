Basket : l'Hermine de Nantes rate l'exploit d'un rien

L'Hermine de Nantes s'est inclinée de seulement trois petits points pour le troisième et dernier match de la finale de Pro B de basket, 63 à 60 à Boulazac, en Dordogne. Les Nantais échouent à un cheveu de la montée en Pro A.

C'est vraiment passé tout près. Trois petits points seulement. L'Hermine de Nantes s'incline 63 à 60, en Dordogne, face à Boulazac pour le troisième et dernier match de la finale de Pro B. Trois points, c'est donc aussi ce qui manque aux Nantais pour décroche une montée historique dans l'élite du basket français.

On a marqué l'histoire du club, c'est ce qu'il faut retenir

Et l'Hermine peut avoir quelques regrets. Elle a fait un match plein de volonté mais elle a été un peu trop maladroite. Vraiment dommage pour son meneur, Henri Kahudi, qui met un terme à sa carrière : "on avait beaucoup d'ambitions en début de saison. En play off, on savait que c'était que du bonus et que ça ne se jouerait pas à grand chose. On a tout donné pour arriver jusque là. On venait ici pour l'emporter, forcément, et faire un meilleur match que le premier (perdu 79 à 64, ndlr), on l'a fait puisqu'on n'a pas lâché mais ils ont été beaucoup plus fort que nous. Il y a beaucoup de déception ce soir. On a marqué l'histoire de ce club. Je pense qu'au final, c'est ça qu'il faudra retenir".

L'Hermine de Nantes va donc jouer sa vingt-troisième saison d'affilée en Pro B. Et continuer de viser la montée en Pro A pour 2018, comme prévu dans la réorganisation du club.