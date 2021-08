Basket : l'heure de la reprise pour l'USL avec une recrue américaine et un joueur des Bahamas

Ils espèrent enfin jouer au basket et ne pas être perturbés par le coronavirus. Les joueurs de l'US Laval Basket en Nationale 2 ont repris l'entraînement depuis ce lundi. Une préparation estivale que le groupe prépare dans son gymnase à Hilard. L'an dernier à cause de l'épidémie l'équipe senior de l'USL n'avait joué que six rencontres. L'effectif pour ce nouveau départ est aujourd'hui largement renouvelé avec cinq arrivées (pour cinq départs). Deux étrangers ont signé au club et ont débarqué à Laval le week-end dernier. Un joueur originaire des Bahamas et un Américain. L'enjeu pour eux : s'adapter le plus vite possible à leur nouvel environnement.

La vie plus calme en Europe

Il a joué une saison en Allemagne l'an dernier, au nord de Francfort (Giessen Pointers), il a passé quatre ans dans le Tennessee aux États-Unis. Cayden Edmonson débarque à Laval dans un pays que le pivot de 2m06 ne connaît quasiment pas. "Je n'avais entendu parler que de Paris. J'ai entendu parler de la capitale quand j'étais jeune car on apprenait l'histoire, mais tout le reste non jamais" sourit le joueur.

L'Américain est un solitaire, sa famille est toujours restée aux États-Unis. Sa petite amie ne l'a pas suivi non plus car elle termine ses études. Cayden Edmonson découvre donc à son rythme la ville de Laval. "Ici vous avez une rivière qui coule au milieu de la ville et ça c'est très surprenant pour moi. J'avais vu ça quelques fois aux États-Unis" poursuit-il.

"Ici vous avez une rivière qui coule au milieu de la ville" Copier

Pour l'instant Cayden Edmonson parle beaucoup à Kevin Altidor, né au Bahamas en 1990. Ce dernier parle anglais mais il maîtrise aussi quelques mots français car il est originaire de la partie haïtienne de l'archipel. Kevin Altidor est un globe-trotteur impressionnant : passé par Taïwan, l'Espagne, le Portugal et la Norvège. Le joueur préfère d'ailleurs la vie en Europe. "Ah oui je l'a préfère au rythme de vie américain. Ici en Europe c'est calme, ça va doucement, c'est joli, plus silencieux. On ne court pas dans tous les sens, c'est très différent. Moi je vivais à Atlanta en Géorgie avec un demi-millions d'habitants" raconte l'homme de 30 ans.

Malgré la barrière de la langue, cet ailier d'1m96 sera, à la vue de son expérience, un des piliers de l'USL. "Le coach est très bon ici, c'est un homme très bien. Mon agent a aussi eu un très bon contact avec lui. Quand il m'a appelé il m'a dit qu'il avait de grosses ambitions pour le championnat, qu'il avait besoin de moi, de mon vécu car je suis le plus vieux de l'équipe" déclare Kevin Altidor. Son entraîneur justement n'a pas de doutes sur les facultés de ses deux nouveaux joueurs à s'intégrer. "Les joueurs étrangers ont vite la faculté à s'acclimater au contexte dans lequel ils sont" explique-t-il.

L'inconnue de la Covid-19

Si le coach doit apprendre à connaître ses nouveaux joueurs dans les prochaines semaines, Sébastien Cartier doit aussi composer avec le contexte sanitaire du moment. L'épidémie de coronavirus a empêché le déroulement de la saison dernière. "Le 6 août on nous demande le pass sanitaire aux entraînements et pour les matchs amicaux. Donc tout ça il faut l'expliquer aux joueurs. Pour l'instant on n’a pas de visibilité à plus de trois semaines quoi" s'agace l'entraîneur.

Des matchs à Espace Mayenne ?

C'est un dossier à l'étude depuis de nombreux mois et qui doit trouver son dénouement dans les prochaines semaines. L'USL Basket pourrait jouer cette saison certaines rencontres dans la nouvelle salle d'Espace Mayenne (1.200 places). Combien ? À quelle fréquence ? Les discussions avec le conseil départemental de la Mayenne, actionnaire principale de l'équipement, doivent aboutir dans le mois. La saison de Nationale 2 commence le 11 septembre avec la réception de Niort. L'USL Basket changera de gouvernance dans les prochains jours car son président Gérard Marchand a quitté le club. Un directoire de trois personnes sera annoncé bientôt.