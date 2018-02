Périgueux, France

Ils se souviendront longtemps de leur périple : quatre supporters du Boulazac Basket Dordogne (BBD) ont fait le déplacement jusqu'à Gravelines, dans le Nord de la France ce samedi soir. Avec leurs maillots et leurs écharpes aux couleurs du BBD, ils ont assisté à la défaite de leur équipe 113-111 après quatre prolongations contre Gravelines. Mais qu'importe : ils ont vécu une soirée unique ! "On ne l'oubliera pas de sitôt !" sourit Quentin, l'un des supporters du BBD. Au Sportica, Quentin et ses amis ont bien tenté de faire entendre leurs voix... Mais difficile de rivaliser : Gravelines avait choisi la venue de Boulazac, à l'occasion de la 19ème journée de ProA de basket, pour organiser son traditionnel match carnaval. "Tout se fait dans la sympathie, les supporters nous accueillent, on fait la fête ensemble" raconte encore Quentin. Dans les tribunes, des supporters chauffés à blanc, maquillés, équipés de drapeaux, de parapluies et de maillots plus colorés les uns que les autres !

L'entrée des supporters façon carnaval ce samedi soir à Gravelines © Radio France - Quentin

Un périple débuté vendredi soir à 21h30 !

Les quatre (courageux !) supporters du BBD sont partis vendredi soir à 21h30 de Périgueux. Ils ont rallié Limoges pour prendre un bus. "On a roulé de nuit jusqu'à Paris en bus" continue Quentin. Arrivé à 6h30 dans la capitale, le groupe de supporters continue son périple dans les couloirs du métro, direction la Gare du Nord. "On a pris un train jusqu'à Arras, où nous étions hebergés". Les supporters Boulazacois ont finalement rallié le Sportica, à Gravelines en voiture samedi soir juste avant le coup d'envoi. Après le match, "on a fini la soirée à 3h du matin avec les supporters de Gravelines, on a été tellement bien accueilli !" se souvient Quentin. Lui ne rentrera en Dordogne que ce lundi, en train. D'autres ont choisi de rallier Périgueux dès ce dimanche... En co-voiturage.