Basket : l'intérieur de Saint-Chamond Grismay Paumier signe deux ans au Limoges CSP

Grismay Paumier quitte Saint-Chamond et la Pro B pour découvrir la Jeep Elite en signant pour deux ans dans un des clubs mythiques du basket français, le Limoges CSP.

A 31 ans, le Cubain rejoint un des clubs les plus prestigieux du basket français.

Quel bond ! C'est officiel. Grismay Paumier (2m04) quitte le Saint-Chamondbasket Vallée du Gier et s'engage pour deux ans au Limoges CSP. Après trois saisons passées en Pro B au SCBVG, l'intérieur cubain de 31 ans va non seulement découvrir la Jeep Elite mais aussi jouer pour un des clubs les plus mythiques du basket français.

Le SCBVG a tout fait pour le garder

"Le club a tout fait pour garder son poste 5 mais la proposition du Limoges CSP qui évolue au plus haut niveau national était forcément très intéressante pour sa carrière. Le départ de Grismay Paumier est très regrettable pour le SCBVG, tant pour ses qualités de jeu que pour ses qualités humaines. Toutefois c’est une vraie fierté de voir qu’un joueur ayant acquis une partie de son expérience au sein de notre club puisse être recruté en Jeep Elite."

Le pari "atypique" du Limoges CSP

Crawford Palmer, directeur sportif du CSP : “Grismay Paumier est un joueur très solide qui arrive pour renforcer notre secteur intérieur. Il doit apporter une intensité physique pour protéger la raquette, contribuer au rebond, et agresser le cercle. En même temps, il est capable de lire le jeu du poste, prendre des bonnes décisions, et se fondre dans un collectif. Bien que Grismay a un parcours atypique, nous sommes confiants qu’il peut rentrer dans le système de Mehdy Mary et donner des bonnes minutes en relais au poste 5.”