Basket : l'intérieur Kruize Pinkins s'engage avec le Limoges CSP

Le Limoges CSP a signé son nouvel intérieur. L'américain Kruize Pinkins, 2m01, rejoint le Limousin. Un joueur capable de jouer au poste 4 et 5.

L'équipe prend forme à une semaine du début de la BetClic Elite. Le Limoges CSP a trouvé son nouvel intérieur : Kruize Pinkins (2m01). L'américain de 28 ans arrive dans le Limousin pour passer les traditionnels tests médicaux dès lundi.

"C'est un intérieur compact, costaud, dur, agressif près du cercle, avec un tir à distance”, assure Crawford Palmer, le directeur sportif du Limoges CSP. Kruize Pinkins jouait en seconde division italienne depuis deux saisons.

Un intérieur capable de jouer au poste 4 et 5 que connait bien Massimo Cancellieri, l'entraineur italien du Limoges CSP : "Kruize était notre meilleure option sur le marché, nous avons donc des combos et des joueurs polyvalents à l’intérieur. Nous croyons qu’il a encore une marge de progression et qu’il peut-être un excellent joueur pour notre équipe."

Le joueur est sorti de San Francisco Dons (NCAA) en 2015. Depuis, l'Américain a joué une année (2017/2018) en première division allemande. Kruize Pinkins a sinon toujours joué en seconde vision en Allemagne et en Italie.