Basket: l'OLB remporte le choc face à Vichy-Clermont, le suspense reste entier en Pro B

Miralem Halilovic, auteur de 15 points et 12 passes décisives

Orléans, France

Cette fin de saison de Pro B est décidément riche en rebondissements ! Alors que l'on pensait que tout était bouclé après la défaite à Saint-Chamond le week-end dernier, le scénario de la 31eme journée relance le suspense. Déjà car l'OLB a parfaitement réagi en dominant Vichy-Clermont (85-71) à l'issue d'une rencontre qu'ils ont dominé. En tête de neuf points à la mi-temps et à la fin du troisième quart-temps, les Orléanais ont laissé leur adversaire revenir dans le coup au début du dernier quart avant, finalement, de creuser un écart définitif.

C’est fini au Palais des Sports, victoire de l’@OLB45 85-71face à Vichy-Clermont, 2ème avant la rencontre. L’OLB toujours devant dans ce match. Le suspense reste entier au classement #ProB#basketpic.twitter.com/r7RpmgTb7c — France Bleu Orleans (@FBOrleans) May 7, 2019

"C'était le match que nous voulions faire, analyse le capitaine orléanais Miralem Halilovic (15 points, 12 passes décisives et 7 rebonds). Après le terrible match, le cauchemar de Saint-Chamond, c'était très important de rebondir avec une victoire. C'est une très jolie performance avec un niveau défensif constant tout au long du match."

Quatre équipes avec une victoire de différence

Le contrat est donc rempli pour l'OLB avec, en plus, la défaite du leader Roanne à Gries Oberhoffen (71-87). A trois journées de la fin de la saison régulière de Pro B, les Orléanais reviennent à une victoire de la Chorale. Au classement, Roanne est premier avec une victoire de plus que Rouen (deuxième à la différence particulière), Orléans et Vichy-Clermont.

"Si je vous dis ce que je pense, tout le monde va dire que le coach de l'OLB n'y croit plus, déclare Germain Castano, l'entraineur orléanais. _Je reste cohérent et je ne vois pas Roanne craquer maintenant_. La première place est belle, mais la deuxième est très belle aussi. Etre deuxième, avec ce que l'on montre à domicile, c'est positif pour les play off."

Que l'on croit ou pas à la première place, la fin de saison s'annonce palpitante. Prochain rendez-vous pour l'OLB à Poitiers, le neuvième.