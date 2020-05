Basket : l'UJAP Quimper en Jeep Elite, l'élite du basket français ? Réponse ce mercredi

La Bretagne comptera-t-elle un club de Jeep Elite (Pro A) pour la première fois depuis l’Étendard de Brest en 2006 ? L'assemblée générale extraordinaire de la Ligue nationale de basket doit statuer sur la fin de la saison, et quelques cas de figure pourrait permettre à l'UJAP Quimper de monter.

Ce 27 mai pourrait être historique pour l'UJAP Quimper ! Pour la première fois de son histoire, le club de basket quimpérois pourrait être promu en Jeep Elite, l'ex-Pro A, la première division française.

L'UJAP sera fixée à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire de la Ligue nationale de basket (LNB), dès 14 heures 30 ce mercredi. La réponse devrait tomber vers 16 heures 30.

Comment ça marche ?

Chaque saison, deux équipes de Pro B accèdent à la Jeep Elite. Le champion de saison régulière, et le vainqueur des playoffs. Au moment de l'interruption du championnat à cause de la pandémie de Coronavirus, l'UJAP Quimper était deuxième (17 victoires, 7 défaites) derrière l'ADA Blois.

La fin de saison régulière et les playoffs ne pouvant se dérouler, l'assemblée générale de la LNB doit statuer sur l'issue de la saison 2019/2020.

Comment ça va se passer ?

Quatre scénarios de fin de saison seront soumis aux votants. Deux pourraient permettent à Quimper de monter. Les scénarios 2 et 3.

Scénario 1 : saison blanche. On reprend les mêmes qu'en 2019/2020 et on recommence. Pas de montées, ni de descentes. L'UJAP reste en Pro B.

: saison blanche. On reprend les mêmes qu'en 2019/2020 et on recommence. Pas de montées, ni de descentes. L'UJAP reste en Pro B. Scénario 2 : prise en compte des résultats de la saison 2019/2020. Relégations et promotions de clubs. L'assemblée sera ensuite appelée à voter sur l'identité des clubs promus.

: prise en compte des résultats de la saison 2019/2020. Relégations et promotions de clubs. L'assemblée sera ensuite appelée à voter sur l'identité des clubs promus. Scénario 3 : deux montées en Jeep élite, pas de descente. La Jeep Elite passe à 20 clubs. Blois est promu. L'assemblée sera ensuite appelée à voter sur l'identité du second promu.

: deux montées en Jeep élite, pas de descente. La Jeep Elite passe à 20 clubs. Blois est promu. L'assemblée sera ensuite appelée à voter sur l'identité du second promu. Scénario 4 : Reprise des saisons là où elles s'étaient arrêtées, dès que ce sera possible. Pas de playoffs mais de nouveaux matchs aller/retour jusqu'en juin 2021.

Pourquoi l'UJAP peut-y croire ?

Les clubs de basket français vivant, majoritairement, des recettes de billetterie, l'idée d'une Jeep Elite à 20 clubs, donc avec deux matchs à domicile supplémentaires, pourrait séduire les clubs ne jouant pas de compétitions européennes.

Du côté de l'UJAP, enfin, on croit peu à la perspective d'une saison blanche qui ne prendrait donc pas en compte les matchs joués avant l'interruption.

Pourquoi ce n'est pas si sûr ?

Comme écrit plus haut, le second accessit pour la Jeep élite revient au vainqueur des playoffs. Une saison dans la saison qui peut, grandement, redistribuer les cartes. Le dauphin de la saison régulière n'a aucune certitude de monter. Si la légitimité de Blois ne souffre d'aucune contestation, celle de l'UJAP pourrait être remise en cause.

Selon l’Équipe, si Quimper figure bien parmi les clubs dont l'accession sera proposée, on trouve aussi l'Hermine de Nantes, vainqueur de la Leaders Cup Pro B. Du côté du club quimpérois, on comprendrait mal que Nantes, seulement 9e à l'arrêt de la Pro B, soit privilégié.