Basket : l'Urcuitoise Hortense Limousin "n'a pas hésité une seconde" à se consacrer au 3x3 pour les JO 2024

C'est l'objectif de l'année, et pour y parvenir, on s'est donné tous les moyens du côté du basket français. Dans un an, les Jeux Olympiques de Paris 2024 débuteront (26 juillet - 11 août) et pour s'y préparer au mieux, la FFBB a lancé un "groupe de préparation olympique" féminin, à l'instar de l'équipe pro masculine, avec huit joueuses dont la saison va être uniquement dédiée au basket 3x3. Hortense Limouzin, qui a grandi à Urcuit évoque "cette aventure inédite".

France Bleu Pays Basque : Dans quoi vous êtes-vous embarquée ? Avec un dispositif, un projet inédit à l'échelle du basket français...

Hortense Limouzin : C'est vrai que c'est inédit et ça donne l'impression que l'on s'embarque dans quelque chose d'un peu aventurier. Mais, je pense que c'est surtout le meilleur moyen pour aller chercher une médaille, qui est clairement l'objectif olympique à Paris. C'est un dispositif mis en place par la Fédération, une entité en laquelle on peut avoir 100% confiance. Je n'ai pas hésité une seule seconde à m'engager là-dedans. Après, bien sûr qu'il y a des modalités, des conditions... Mais, le projet basket est attirant. On va faire du 3x3 pendant un an. On va se préparer de la meilleure des manières, donc c'est top.

Est-ce que la déception, la frustration de Tokyo a servi de prise de conscience ?

Je ne suis pas la mieux placée pour parler puisque je n'y ai pas vécu cette frustration-là. Après, je suis quand même au quotidien au côté de joueuses qui ont vécu ça, Marie-Ève (Paget) et Laetitia (Guapo). Et, pour elles, je pense que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire pour préparer les Jeux. Tokyo avait été préparé aussi bien que possible et dans de bonnes conditions, mais c'est toujours très rapide. Elles avaient fini leur saison 5x5. Elles ont enchaîné le 3x3, mais avec la fatigue qui va avec. Alors, débuter le plus tôt possible, c'est une manière d'encore mieux gérer les cycles pour être prêt le jour-J et ne dépendre que de nous-mêmes.

Parce que, ça nous demande de faire des transitions entre les deux pendant les saisons et c'est bien que l'on n'ait plus à le faire, du moins pour l'année des Jeux, parce que l'on dit souvent quand on arrive en stage "Maintenant, vous enlevez votre manteau de 5x5, vous enfilez votre manteau de 3x3. Malgré tout, ça demande d'être concentrée, d'être prête parce que ce ne sont pas des transitions facile.

"C'est une course contre-la-montre, l'équipe de France devait aussi avancer..."

Hortense Limouzin (au milieu en blanc), entourée de cinq autres joueuses de l’équipe de France basket 3x3 : Marie Mane, Myriam Djekoundade, Laetitia Guapo, Coline Franchelin, Marie-Eve Paget et leur coach Yann Julien après un match d’exhibition sur le Pic du Midi, le 27 juin dernier. © AFP - Valentine Chapuis

Est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de course à l'armement, avec des adversaires toujours plus spécialisée dans cette discipline ?

Le basket 3x3 est en train d'évoluer. Cette année, on a eu la Coupe du monde à Vienne, et par rapport à la Coupe du monde en Belgique l'année dernière, le niveau a déjà énormément augmenté. C'est beaucoup plus dense. Il n'y a pas beaucoup d'équipes pro mais beaucoup investissent quand même dans le 3x3. Tout le monde avance et la France se doit aussi d'avancer, pour continuer d'être au top. Je pense que ça devenait une nécessité, en tout cas pour les Jeux, de se donner les moyens.

Ce qui est très dur dans la course olympique, c'est déjà la qualification, seules huit équipes se qualifient. En Coupe du monde, on est 20. C'est donc une course contre-la-montre. Donc ça, on verra le 1ᵉʳ novembre 2023, si l'on est qualifiés. Puis, dans l'engouement qu'il y aura pour les Jeux à Paris, il faudra réussir à performer. Mais, on peut se permettre vraiment de rêver de la plus belle des médailles.

Est-ce que ça a été une décision difficile, que de mettre en pause votre carrière en 5x5 ?

Je ne dirais pas difficile parce que, malgré tout, ce qui rythme mon quotidien depuis un an et demi, c'est quand même le 3x3. Après, j'ai vraiment des objectifs forts pour le reste de ma carrière, en 5x5 aussi. Je pense que ce n'est pas impossible de concilier les deux. On me demande souvent si j'ai un petit peu peur pour l'après. Non, parce que ça fait déjà sept saisons pros en Ligue Féminine de Basket (LFB). J'ai réussi à montrer de belles choses, je crois. J'essaie d'être confiante par rapport à ça. Ce sera dur, sûrement, quand il faudra revenir dans le 5x5. Des sacrifices, on en fait déjà énormément au quotidien quand on est sportif au haut-niveau. Là, si je prends les choses de manière simple, on me demande si j'ai envie de me préparer pour peut-être faire partie d'une équipe qui irait aux Jeux olympiques. Je ne réfléchis pas 50 ans, non.

Hortense Limouzin, avec Marie Mane, Myriam Djekpoundade et Anna-Sara Ngo Ndjock sur le podium et la médaille d’argent lors des Jeux Européens, le 24 juin 2023. © AFP - LAURIE DIEFFEMBACQ

"Envie de vivre cette expérience historique à fond..."

Une année de préparation pour les Jeux olympiques, ça va ressembler à quoi pour vous ?

Ça va arriver super vite. Là, on est en mode "équipe de France" tout l'été, jusqu'à fin septembre avec la finale des Women Séries, avec comme objectif d'aller chercher si possible de la meilleure des manières la qualification. Et, une fois cette période terminée, début octobre, on entrera dans le système de préparation olympique. Afin de continuer à trouver un maximum d'automatismes entre nous, de créer quelque chose de très lié et après derrière d'aller affronter des nations qui elles aussi continuent de se développer. Parce qu'il n'y a rien de mieux que les matches pour progresser malgré tout. Un rythme qui sera très intense mais qui correspond aussi au rythme que l'on peut avoir en basket 5x5.

À titre personnel, qu'attendez-vous de ces douze mois à venir ?

Ce que je veux, c'est vraiment progresser. Parce que je me rends compte que lorsqu'on s'entraîne et que l'on joue beaucoup, on avance vraiment énormément. C'est compliqué sur une saison normale, parce qu'il fallait alterner entre le 3x3 et le 5x5. Au début des stages, c'était au début un petit peu brouillon. C'est parfois un peu frustrant parce que l'on se dit "mince, on a fait des petits pas en arrière". Désormais, on est toujours dans l'ambiance 3x3. À l'image des garçons qui, l'année dernière, ont monté leur première team professionnelle. Et, de voir comment ils ont progressé en un an, je me dis que ça peut aussi être mon cas, énormément, dans cette discipline-là. J'ai envie de vivre cette expérience à fond. Parce que malgré tout, c'est quelque chose d'assez historique qui est mis en place. Je suis excité par ce projet. A contrario, c'est un challenge de trouver le juste milieu et l'on en discute avec le staff/ On aurait tendance à se dire "bon, l'année prochaine, c'est comme une première année de médecine : je ne sors pas, je ne vois personne. Tous les jours, je mange, je dors, je vis basket 3x3” et le risque est d'arriver user mentalement pour le premier match des Jeux Olympiques Il nous faut donc trouver un équilibre. C'est ça qui va être le plus important. Pour que dans 12 mois, on aie la même envie qu'au premier jour de cette aventure.

