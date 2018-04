C’est fait et plus vite que prévu ! L’US La Glacerie s’est imposée samedi en fin d’après-midi sur le parquet de Nantes Rezé (56-46). La victoire était primordiale pour rester dans la course aux playoffs… Elle est finalement décisive, car dans la soirée Geispolsheim a craqué. Les alsaciennes, concurrentes des glacériennes pour la deuxième place ont perdu 75-72 à La Rochelle. Sans attendre la dernière journée de la phase régulière dans une semaine, l’US La Glacerie assure sa deuxième place synonyme de sprint final pour la montée en Ligue 2. Les basketteuses manchoises avaient loupé ces playoffs d’un souffle la saison dernière. Ce n’est plus qu’un mauvais souvenir !

Un championnat à 4

Les playoffs réunissent les deux premières équipes des deux groupes de N1 sous la forme d’un mini championnat. La Glacerie (2e poule B) disputera donc cette phase finale avec Aulnoye (1ere de la poule B) contre les deux meilleures formations de la poule A.

Petite subtilité, les équipes qui se sont déjà affrontées lors de la saison régulière ne se rencontrent pas à nouveau, mais conservent les résultats acquis. Les manchoises ont gagné leur première confrontation contre Aulnoye et perdu le match retour. L’US la Glacerie démarrera donc les playoffs avec une victoire et une défaite au compteur. La montée se jouera lors des confrontations aller-retour face aux équipes de l’autre poule. Les équipes classées 1ere et 2e de ce mini-championnat accèdent à la Ligue 2.