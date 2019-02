Basket – L'US la Glacerie veut croire au miracle à Nice

La Glacerie, Cherbourg-en-Cotentin, France

Le samedi soir est devenu synonyme de torture pour les Tangos. En 14 journées de Ligue 2, les basketteuses cherbourgeoises ont enregistré… 14 défaites. Un enfer! Si ces dernières semaines chaque rencontre pouvait être qualifiée de mission quasi-impossible, ce déplacement à Nice est plutôt à classer dans la catégorie des « matchs compliqués ». Histoire de retrouver la foi, on s’en contentera.

Nice, c’est l’autre équipe à la peine dans cette Ligue 2. Les azuréennes, 10e sur 12, ont remporté trois rencontres cette saison. « Elles ont un cinq majeur qui peut rivaliser avec tout le monde. Il leur manque peut-être de la rotation », nuance Didier Godefroy le coach de la Glacerie qui ne s’attend pas à une partie de plaisir.

Nice, le match qui a tout fait basculer

Avant les fêtes, Nice était d’ailleurs venue s’imposer dans le Cotentin face à des cherbourgeoises diminuées par une avalanche de blessures. C’est le tournant de la saison. Cette défaite a précipité la crise au sein du club et a douché une bonne partie des espoirs de maintien en Ligue 2. Une revanche ce samedi soir dans le sud de la France viendrait égayer (un peu) cette fin de saison.

Pour se donner du courage, la Glacerie peut s’appuyer sur ses récentes prestations à domicile, contre Charnay et Reims, les deux premiers du classement. Sans prétendre sérieusement à la victoire finale, les Tangos ont par moment embêté ces cadors. De bon augure avant Nice.

Sans intérieure, le système D

Reste un problème, et de taille. Depuis le départ de Milena Marjanovic en début d’année, la Glacerie ne dispose plus dans son effectif d’une intérieure de formation. C’est pourtant un poste clé, indispensable même au basket pour faire la loi dans la raquette et récupérer les rebonds. Les joueuses qui se relaient à ce poste ne sont pas à blâmer. Elles font leur maximum. Toujours est-il que dans ces conditions, une victoire, même contre Nice, serait un exploit.

Nice / La Glacerie, 15e journée de Ligue 2, ce samedi à 20h00