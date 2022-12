Basket : l'US Laval signe un pivot américain jusqu'à la fin de la saison

Kohl Roberts est un nouveau joueur de l'US Laval. Le basketteur a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison de Nationale 2, "suite à la blessure de Deion Bute pour une longue période" indique le club mayennais dans un communiqué.

Le joueur américain est un pivot qui culmine à 2m01. Kohl Roberts arrive des Flagers Saints aux États-Unis où il tournait à 8,1 points par match et 5,2 rebonds. En Nationale 2, l'US Laval a remporté ce samedi son match à Rennes (70-64) et occupe la cinquième place de la poule C.