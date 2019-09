Basket: l'US Lavalloise complète son effectif

Laval

Malgré les arrivées à l'intersaison de El Yazid Guirrou, Navid Niktash, et de Terry Hopewell, l'USL s'est récemment trouvée très juste en effectif. Face à Loon-Plage par exemple la semaine dernière Sébastien Cartier, le coach lavallois, n'a pu aligner que six joueurs. Guirrou, Lupot et Crétois manquaient à l'appel. De ce point de vue là l'arrivée de John Paul est une bonne nouvelle.

Cela dit il ne faut pas non plus s'enflammer selon Sébastien Cartier. Malgré ses 27 ans, le joueur originaire de Sainte-Lucie est un jeune joueur en matière de basket et il a encore beaucoup à apprendre. Il permettra également à l'entraineur mayennais de faire souffler par séquences son américain Terry Hopewell énormément sollicité depuis le début de la saison.

John Paul évoluait la saison dernière en Division 4 espagnole Aquimisa Carbajosa (7 points et 6 rebonds par match en moyenne).

Il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison.