Basket : l'US Orthez remporte le trophée Coupe de France !

Les basketteuses d'Orthez ont remporté la finale de la Coupe de France amateur ce vendredi soir face à Voiron (52-45). Les "magiciennes" et leur coach Paco Laulhé ont réalisé un véritable exploit, c'est la première fois que le club remporte ce trophée.

Paris, France

Elles l'ont fait ! Les Ortheziennes, pas favorites sur le papier, ont décroché ce vendredi soir le trophée Coupe de France face à Voiron en s'imposant 52-45. Les "magiciennes" de Paco Laulhé ont fait preuve d'énormément de détermination et d'agressivité pour s'imposer face à une équipe, certes dans la même division qu'elles, mais qui dispute les playoffs quand elles ont décroché le maintien à quelques journées de la fin.

Voiron étouffé

L'USO a mené de bout en bout cette finale, la première de son histoire pour, au final, un premier trophée Coupe de France à la clé. Les deux shoots à trois points de Lala Wayne dans le premier quart-temps ont idéalement lancé les Béarnaises qui ont fait preuve de plus de réussite au tir (30% contre 25% à Voiron) et surtout d'une hargne de tous les instants pour provoquer 24 balles perdues à leurs adversaires et inscrire 23 points sur ces cartouches rendues.

Les fans d'Orthez peuvent faire du bruit. Leur équipe est en tête à la pause du Trophée féminin : 30-23 #CDFBasketpic.twitter.com/THQgFudFWm — FFBB (@ffbasketball) May 10, 2019

Si l'écart à la pause (30-23) n'était pas rédhibitoire, l'USO a encore accru son avance allant jusqu'à douze points dans le 3e quart-temps, avant de fondre à deux petits points, à l'entame du 4e. Ensuite il a fallu tenir, et rentrer les lancers-francs "offerts" en fin de match pour pouvoir célébrer comme il ce doit cette victoire.

La fête avec les supporters qui ont fait le déplacement à Bercy promet d'être belle !