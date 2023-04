Basket : L'USO Mondeville attaque les Play-offs face à Chartres

Les joueuses de Mondeville affrontent Chartres à partir de ce samedi en quart de finale des Play-offs , la phase finale du championnat de France de Ligue 2 féminine. Relégable une bonne partie de la saison après une phase aller catastrophique (3 victoires en 8 matchs), l'USO Mondeville a arraché sa place et le droit de rêver lors de la dernière journée face au leader Charnay.

L'USO Mondeville joue donc les Lazare avec l'envie d'une équipe dont les jeunes joueuses jouent ensemble depuis la formation et épaulées par des joueuses expérimentées revanchardes après la déception de l'an passé. Tout cela sous le coaching de Romain Lhermitte qui ne restera au club qu'en cas de montée.

"On a toujours dit qu'on voulait continuer l'aventure pour continuer à prendre du plaisir, explique le coach de l'USOM. Parce que ce n'est pas souvent que l'on peut prendre autant de plaisir avec une équipe où l'entente est vraiment là. On est tous sur la même longueur d'onde. C'est essayer de prolonger l'aventure le plus possible."

Les espoirs de Mondeville résident dans sa dynamique : huit victoires sur la phase retour dont la dernière contre le leader Charnay.

"Avec la fin de saison qu'on fait, je pense qu'on peut faire peur, estime la meneuse de jeu Ewl Guennoc. D'autant que le dernier message envoyer, c'est d'avoir quand même battu les premières du championnat chez nous. On envoie des messages forts et j'espère qu'on va réussir à aller le plus loin possible."

La saison passée, Mondeville s'était présenté dans la position du favori face à Strasbourg et avait été sorti d'entrée. Cette année, c'est le scénario inverse qui est proposé aux Mondevillaises. Il faut sortir Chartres, 2e meilleure équipe de la saison régulière. Une formation qui a battu cinq fois de suite l'USOM sur les deux dernières années.

"C'est une équipe ultra complète sur tous les postes, détaille la meneuse de jeu Sabrine Bouzenna. Elles ont tous les postes doublées et ont donc une grande profondeur de banc. Elles sont un peu dangereuse un peu partout. Elles ont des joueuses qui savent driver, qui prennent les rebonds, qui sont athlétiques. Nous, nous sommes un peu plus petites, un peu plus atypiques. Ce sont deux équipes totalement différentes."

Dernière difficulté et pas des moindres, Chartres aura l'avantage du terrain. Elles recevront ce samedi soir à 20h avant de se rendre à Mondeville mercredi 19 avril. En cas d'égalité, la belle se jouera le samedi suivant de nouveau à Chartres.