Anglet, France

L'équipe de France est en stage à Anglet depuis le 10 août. Une équipe jeune pour la coach Valérie Garnier qui doit s'atteler d'abord à former un collectif. Même si l'ossature principale vient de l'équipe des Tango de Bourges, de Basket Landes, Galatasaray et de Koursk en Russie, la plupart des participantes ne jouent pas ensemble d'habitude.

Le cœur de la préparation

Anglet reçoit les Bleues pour la troisième année consécutive, l'accueil est excellent souligne le staff. Et en terre de rugby masculin, les basketteuses ouvrent largement leurs portes: "On aime bien entendre des bravos" souligne Valérie Garnier. _"_L'équipe de France appartient à tout le monde et la salle est ouverte à tous pour les entraînements" ajoute-t-elle en encourageant les supporters à venir voir ses joueuses. La France joue contre l’Italie en match amical le 20 et le 21 août et pour la coach: "l'opposition m’intéresse pour qu'on travaille. Maintenant, c'est le cœur de notre préparation, on va tout mettre en place: mouvement offensifs et principes défensifs".

Valérie Garnier cherche à créer une cohésion de groupe avec ce stage © Radio France - Bixente Vrignon

Valérie Garnier: "La salle est ouverte à tous, l'équipe de France appartient à tout le monde". Copier

Préparer un groupe

Les Bleues ont choisi Anglet pour la 3ème année consécutive, pour préparer leur campagne pour la coupe du monde de fin septembre à Tenerife aux Canaries. Dix-sept filles sont tous les jours sur le parquet mais douze seulement prendront part à la sélection finale. Pour le pivot de Basket Landes, Marie-Michèle Milapie: "On est en tout début de préparation. On prépare l'aspect physique et tactique. Et puis on arrive toutes de clubs différents, donc il faut retravailler le collectif". Une cohésion à trouver impérativement pour la meneuse Olivia Epoupa, qui compte 56 sélections: "l'objectif c'est la Coupe du Monde. Anglet ça commence à devenir une habitude pour nous. Il y a beaucoup d’engouement -même si ici c'est une terre de rugby- on a du monde même aux entraînements".

Olivia Epoupa: "Notre objectif, c'est la Coupe du Monde". Copier

Le programme de l'équipe de France

Stage à Anglet du 10 au 21 août 2018

Lundi 20 août - 19h00 : France /Italie

Mardi 21 août - 19h00 : France /Italie

Tournoi à Paris du 7 au 9 septembre 2018

Vendredi 7 septembre -18h00 : France / Lettonie

Samedi 8 septembre - 20h30 : France / Australie

Tournoi à Antibes du 15 au 17 septembre 2018

Samedi 15 septembre - 19h00 : France / Sénégal

Dimanche 16 septembre - 19h00 : France / Canada

Lundi 17 septembre - 20h30 : France / Etats-Unis

Coupe du Monde à Tenerife (Espagne) du 22 au 30 septembre 2018

Samedi 22 septembre -13h30 : Corée du Sud / France

Dimanche 23 septembre - 17h30 : France / Grèce

Mardi 25 septembre - 20h30 : Canada / France

Mercredi 26 septembre : Barrage quarts de finale

Vendredi 28 septembre : Quarts de finale

Samedi 29 septembre : Demi-finales

Dimanche 30 septembre : Finales

Programme à retrouver sur le site de la Fédération Française de Basket-Ball.