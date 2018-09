Roanne, France

Ce sont des femmes qui pour l'instant se sont inscrites à ce programme, une petite dizaine actuellement. Mais l'équipe est mixte, pour tous les âges. Celles et ceux qui sortent de chimiothérapie peuvent donc se relancer dans la pratique du sport, et les effets seront très positifs assure Loic Bard, éducateur à la Chorale, chargé du basket santé : "Pendant la pratique il y a une cohésion sociale qui s'installe. Les gens ne sont pas seuls chez eux. Ils sortent, ils ne restent pas chez eux, ils rencontrent de nouvelles personnes. Au niveau médical, les risques de rechute sont limités. On préconise une activité sportive de 30 minutes par jour. Nous sommes sur une séance d'1h15 par semaine et on souhaite ouvrir un 2e créneau. On est là pour prouver que la solution est de notre côté, du côté du terrain."

Pour la Chorale, un acteur majeur du territoire roannais, il était important d'élargir son champ d'action et de montrer l'exemple assure le directeur sportif Raphaël Gaume : "Aujourd'hui si on n'a pas de nouvelles idées, de nouveaux axes de développement, on n'avance plus. On fait très bien certaines choses comme le basket professionnel, la formation, le basket de jeunes mais on a lancé deux gros projets qui sont le basket découverte et donc le basket santé. Celui ci est parfaitement adapté aux besoins et aux attentes des malades. Les 9 candidates qui ont attaqué la semaine dernière sont contentes de se retrouver. Rien que de voir des femmes qui viennent sur le parquet de la Halle Vacheresse, juste avant l'équipe professionnelle, ça les met en valeur. Pour nous au niveau de l'image c'est très important".

Infos pratiques

Si vous êtes vous même intéressés ou que vous pensez à quelqu'un autour de vous que cela pourrait intéresser, vous pouvez contacter le club ou directement le responsable de la section sur son mail loic.bard@hotmail.com.