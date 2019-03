Basket : la Chorale de Roanne bat Nancy reprend la tête de la Pro B

Roanne, France

On peut dire que la Chorale de Roanne a été à la hauteur de l'événement. La venue de Nancy, troisième au classement avant la rencontre et juste derrière les Ligériens, était un vrai test en vue de la fin de saison et des ambitions de montée en Jeep Elite de Roanne.

Devant au score du début à la fin

Du début à la fin la Chorale a dominé et mené au score, pour finalement s'imposer 80-74. Rendez-vous maintenant vendredi prochain à Lille pour confirmer cette victoire et conserver la tête du championnat alors qu'Orléans possède le même pourcentage de victoire (73,9 %).